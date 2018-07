Recortes de asignaciones familiares: A cuántas personas afectará

Política El alcance de los cambios anunciados en las asignaciones para ocho provincias

La reducción del monto de las asignaciones familiares en las provincias y distritos que contaban con un plus por zona desfavorableLos datos surgen de la publicación "Información Estadística" de la ANSeS (último dato, mayo 2018) que consigna el número de chicos por provincias alcanzados por la asignación por hijo.Los valores diferenciales se establecieron en esos lugares por ser consideradas "zonas desfavorables" o para compensar el mayor costo de vida y también con el fin de promover el desarrollo poblacional en esas provincias y regiones.El recorte abarca la asignación por hijo, prenatal y la ayuda escolar anual. En cambio, se mantienen los montos diferenciales para el salario familiar y la ayuda escolar anual por hijo discapacitado, reconociendo así un valor diferencial por regiones que no se admite para el resto de los beneficiarios de esas regiones.El sistema de asignaciones familiares se financia con una parte de las contribuciones patronales, que desde comienzos de este año se están reduciendo en forma progresiva en un cronograma de 5 años. Así, este recorte ayuda a compensar una parte de la reducción de las contribuciones a la Seguridad Social.Al realizar el viernes el anuncio de la eliminación de las esas zonas, el Gobierno dejó trascender que afectaría a unos 100.000 chicos.Sin embargo, la Información del INDEC marca que1) Tierra del Fuego: 24.9802) Santa Cruz: 42.4283) Chubut: 68.7234) La Pampa: 28.7435) Río Negro: 70.9886) Neuquén: 71.909Si a estos 307.771 chicos se agregan las asignaciones prenatales y un 20% de las 377.000 asignaciones que se pagan en el resto de las provincias que solo tienen plus diferencial en ciertos departamentos,En el caso de las asignaciones, el salario familiar por hijo varía según el ingreso del trabajador y/o del grupo familiar.Por ejemplo, para los salarios más bajos la asignación por hijo es de $ 1.578 pero puede alcanzar los $ 3.407 en determinadas provincias o regiones. Al unificarse en $ 1.578, se reduce hasta en un 54% el monto del beneficio.Para la siguiente escala de ingreso salarial o familiar, la asignación es de $ 1.063, pudiendo alcanzar los $ 2.802 en ciertas regiones. Aquí la diferencia es de $ 1.739 por hijo, equivalente a una merma del 63%.En el siguiente nivel de ingreso, el salario por hijo es de $ 640 pero el valor diferencial puede alcanzar los $ 2.532. La diferencia es de $ 1.892, un 75% menos. Y en los ingresos más altos, hasta el nuevo tope de $ 83.917 mensuales, el salario por hijo se unifica en $ 328, un 75% menos que los $ 1.286 de valor diferencial máximo.Si se aplican las reducciones por zona y según los niveles salariales a los valores pagados con plus, surge una quita de más de $ 5.000 millones anuales, a valores de mayo de 2018.