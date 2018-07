Advierten que la inflación finalizará este año en torno al 30 por ciento

"Si el año próximo, en vez de 1,3 por ciento de déficit primario, es de 2 y medio, vamos a estar en el horno", alertó y sostuvo: "Espero que se discuta el corte de gasto".



En ese sentido, insistió: "Nos debemos un debate profundo del gasto público", mientras aseguró que puede peligrar el acuerdo con el FMI de no alcanzar los objetivos pautados.



Consideró que en julio, la inflación "está cediendo un poco", aunque aclaró que este año terminará en un nivel "muy alto".



Calculó, de ese modo, que el costo de vida se ubicará en torno a "los 30 puntos" para fines de 2018.



"Las paritarias se irán ajustando naturalmente. Van a ir a un nivel de 25 por ciento", afirmó en diálogo con Radio Mitre.



Según sostuvo, "el Gobierno movió el número de 15 a 25 y si la inflación termina arriba de 30, se va a ir compensando".



Además, estimó: "Vamos a tener un mercado laboral más duro. No va a haber tantas oportunidades de empleo".



"Los datos del semestre son malos y no hay buenas noticias", sostuvo Artana.



Al ser consultado por el motivo de los elevados precios en el país, analizó que hay "varias cuestiones" y argumentó que "los impuestos que hay en la Argentina son mucho más altos que en otros países".



"La Argentina tiene impuestos muy altos sobre el sector formal de la economía. La parte tributaria explica una gran parte.

También hay problemas de infraestructura", resaltó.



El economista evaluó que "el Gobierno tiene un programa de infraestructura que hoy está golpeado por la baja del gasto".



Con relación al dólar, que finalizó la semana a 28 pesos para la venta, subrayó que se trata de un nivel "mucho más que razonable", pero puntualizó que "a 30 o 32 pesos el Banco Central tendría más margen para bajar la tasa de interés".



NA.