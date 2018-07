El dólar cerró la semana a $ 28,04

Las altas tasas en pesos contribuyeron en la semana para contener al dólar, que retrocedió 27 centavos a $ 28,04 en bancos y agencias, según el promedio de ámbito.com.



En lo que respecta a este viernes, el billete bajó cinto centavos hasta tocar su menor valor en casi dos semanas.



Fue en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió en los últimos cinco días 25 centavos y medio a $ 27,325, revirtiendo la tendencia alcista exhibida en los cinco días previos.



Este viernes, en tanto, la moneda se depreció ocho centavos y medio, en una rueda en la que el Banco Central subastó, a cuenta del Tesoro, los u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio de corte promedio fue de $ 27,3243 con un mínimo de $ 27,312.



"El negocio que mantiene a raya el valor del dólar es el financiero, cuyas tasas de interés por la colocación de pesos se mantiene en un nivel alto", explican en las mesas.



Claro que "las miradas comienzan a estar posadas sobre el cierre del mes y la demanda estacional de divisas que suele aparecer", dijo la correduría SBS.



La divisa norteamericana repitió la tendencia débil exhibida durante gran parte de la semana y no pudo reaccionar por el empuje de la oferta en el mercado. Los valores, en este sentido, fueron de mayor a menor en otra jornada que mantuvo el bajo promedio de operaciones que viene presentando desde hace dos meses.



Los máximos se anotaron en los $ 27,44 a poco del comienzo de la rueda apenas tres centavos por encima de los valores del final previo. El empuje de los ingresos desde el exterior volvió a sentirse con cierta intensidad provocando una caída del tipo de cambio que tocó mínimos en los $ 27,30 al promediar el desarrollo de la jornada. Con pocos matices y escasas oscilaciones, la cotización del dólar se mantuvo en un rango discretamente más alto que los mínimos hasta el final del día.



"A diferencia de otros momentos, la proximidad del fin de mes no sirvió como disparador de un aumento del valor del dólar por la necesidad de cubrir posiciones que vencen el próximo martes, un dato que deja abierto el pronóstico sobre el nivel que tendrá la moneda norteamericana en el final de julio", destacó el analista Gustavo Quintana.



En el mercado de dinero entre bancos, el call-money se negoció en 37%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 150 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y martes. "Hay muchos bancos e inversores que ya están saliendo de los futuros y cerrando el negocio pagando para el martes", dijeron desde ABC Mercado de Cambios.



Las tasas de Lebac en el circuito secundario se operaron la corta a 19 días con un rendimiento del 44%, y la de 117 días a 42,35%.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 934 millones, el 66,9% se operaron para los plazos de julio y agosto a $ 27,429 y $ 28,415 con tasas del 34,73 % y 41,60%. Los plazos más cortos bajaron 8 centavos y los más largos tuvieron caídas de hasta 14 centavos.



En la plaza informal, el blue cerró estable a $ 28,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" descendió 10 centavos a $ 27,37.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este jueves otros u$s 381 millones y terminaron la semana en u$s 58.100 millones.