Productores tamberos de Nogoyá están en alerta por la grave situación del sector

Tras el encuentro realizado en la ciudad santafesina la semana pasada, del que participaron productores de Nogoyá, se emitió un duro comunicado que mantiene en alerta a las entidades del sector y no se descartan las posibilidades de tomar acciones gremiales



Desde el sector se informó que "la posibilidad de mejora sustancial del precio de la leche al productor está en la cadena láctea que va del consumidor al productor, ya que el producto elaborado más básico, que es el queso cremoso, da para pagar más de ocho pesos el litro, recibiendo hoy el productor tan solo 6,70".



Finalmente se destacó: "Que dejar que todo se resuelva sin hacer nada significara el peligro de que en poco tiempo se corra el riesgo de perder el 50 por ciento de los tambos de la Argentina. (El 75,4 por ciento de los tambos producen menos de 3.000 litros diarios y aportan el 40 por ciento de la producción de leche del país: Fuente OCLA)".



Así se resolvió mantenerse en estado de alerta, no descartando futuras medidas de acción gremial al respecto.



Con el objetivo de encontrar soluciones urgentes a un sector en crisis que incluya un precio de referencia, productores tamberos mantuvieron este 25 de julio un encuentro en Buenos Aires junto a los ministros de Agricultura de las seis provincias que representan casi la totalidad de la cuenca lechera argentina.



Durante la reunión, pedida por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el sector primario reclamó un precio de referencia para la leche cruda y exigió el compromiso de las provincias para realizar las obras de infraestructura necesarias para mejorar los accesos a los tambos y las rutas de las distintas cuencas lecheras.



Además, se apuntó a la ayuda de los productores más pequeños para evitar su desaparición. En este sentido, se recordó que en los últimos años ya son más de 450 los establecimientos rurales que han dejado de producir leche en el país.



Desde CRA plantearon, entre otros puntos, la necesidad de mejorar sustancialmente el precio de la leche al tambero, ya que los productores cobran menos de siete pesos, mientras que necesitan más de ocho pesos para amortiguar los costos productivos y no cerrar. Por ello el pedido apunta básicamente a contar con un precio de referencia y que el Estado actúe como "árbitro" en el mercado.



Del encuentro participaron los ministros de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, y funcionarios de Entre Ríos y La Pampa. En ese contexto, el titular de la cartera de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, remarcó que desde el Gobierno tienen "la obligación de explorar todos los caminos posibles para ayudar a los productores a superar esta situación". Mientras que su par de Córdoba, Sergio Busso, sostuvo que "la lechería es una producción regional que hay que cuidar a partir de una regulación por parte del Estado". Y agregó: "Está claro que los resultados hasta ahora no han sido los mejores y por eso necesitamos avanzar en una mirada distinta", publicó Paralelo 32.



Además de CRA, participaron del encuentro productores independientes y representantes de Coninagro, Federación Agraria, Sociedad Rural, Meprolsafe, Carsfe, Caprolec y Carbap, entre otras. Las conclusiones permitieron acordar una agenda de cara a la reunión de la Mesa Lechera con el presidente Mauricio Macri, que está programada para el 2 de agosto.