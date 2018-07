Frenan Plan Federal de Vivienda y el Fonavi quedará en manos de las provincias

Culminaron las rondas de negociaciones con las provincias de cara al ajuste del Presupuesto 2019. Y, mientras en la Casa Rosada esperan la devolución del abanico de opciones presentado a los ministros provinciales, ya adelantaron que uno de los programas que se "superpone" entre Nación y provincia desaparecerá.El Gobierno comunicó esta semana a los empresarios de la construcción quey que discontinua el plan creado por Cambiemos para vivienda social.. Mientras tanto adelantaron que en vivienda social", explicó al diariouna fuente del sector privado.La inversión total estimada para la primera etapa es superior a los u$s 8.000 millones en total: u$s 6.000 millones durante primeros los 4 años y más de u$s 2.000 millones durante los siguientes, en obras complementarias y de mantenimiento.El costo total estimado por la administración nacional al momento de su lanzamiento para los cuatro años en que iba a durar el plan era de 100.000 millones de pesos."Tenemos entendidos que con esto obtendrían un ahorro de $ 17.000 millones para el 2019", agregó la misma fuente.Si mantendría ese número, ya significaría un ajuste de 30% vía inflación ya que es el mismo monto que se integran con recursos provenientes de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles líquidos, a los que se le adicionan los provenientes de los recuperos de las inversiones y los propios aportados por las jurisdicciones.Parte de estos fondos eran destinados a través de transferencias de capital vía programas como Hábitat Nación, Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano y bajo el ítem "otros" de la partida de Vivienda y Urbanismo, algo que desde las provincias reclaman que llega en "cuentagotas".Según el último informe de ejecución presupuestaria de Asap llegó a las provincias para este ítem $ 12.599 millones lo que muestra un 53% de ejecución pero, cuando se desgloza, se observa que en montos esto significa que Vivienda y desarrollo urbano cayó 12,7% respecto de 2017 y el ítem "otros" más de 60 por ciento.Los otros Fondos que están en la mira y donde el Gobierno propuso a las provincias ajustar es el de Incentivo Docente (Fonid) con algo más de $ 13.000 millones y las transferencias "varias" del Ministerio de Salud con cerca de 2.500 millones de pesos.