Censo Agropecuario: Quienes no lo completen "tendrán problemas bancarios", dicen

Quienes se nieguen a completar el Censo Nacional Agropecuario tendrán "dificultades bancarias". Así lo indicó Roberto Bisang, director del Censo Agropecuario Nacional del INDEC, quien de todas formas aclaró que el operativo no busca conflictos, sino brindar información para la toma de decisiones.



En el stand de Agroindustria en la Exposición Rural de Palermo, el director del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Roberto Bisang ofreció una charla para explicar los alcances y metas del mismo del censo.



Facundo Mesquida de Infocampo estuvo presente y conversó con Bisang quien informó que "aquellas personas que agotadas todas las instancias posibles, se nieguen a participar del CNA tendrán dificultades bancarias en el futuro. Tenemos que enteder que el censo es obligatorio por Ley y que el Instituto no busca perseguir a nadie, sino recaudar toda la información posible para que se tomen las decisiones correctas para el sector agropecuario argentino".



De todas formas, el director aclaró que "esperamos que todos reciban a nuestros censistas con una mate preparado y buena voluntad. La información es confidencial, y no se preguntan detalles financieros. Antes que alguien se niegue a ser censado vamos a agotar todas las instancias posibles de buena voluntad para que el CNA se lleve a cabo sin problemas".



El censo comenzará el 15 de septiembre de 2018 y se realizará durante 90 días, finalizando el 30 de noviembre.



Por su parte el ministerio de Agroindustria aclaró también que "el objetivo es obtener información confiable y precisa para el desarrollo de las estrategias de negocios. Se relevará únicamente información física y serán de uso estrictamente estadístico. El censo recabará datos sobre la actividad agrícola, pecuaria, forestal y bioindustrial desarrollada en todo el país".