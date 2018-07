La exportación de granos se ve limitada por la baja del río Paraná

Foto: Ilustrativa

Luego de la última crecida que tuviera lugar en los meses de enero y febrero de 2018, la altura del Paraná comenzó un marcado descenso de los niveles.



Una baja calificada como "histórica" se encuentra limitando la carga de buques en la zona del Gran Rosario. Si bien el hecho de que los barcos no puedan salir con su carga total es algo que suele ocurrir, en las últimas semanas esta situación se agravó, generando pérdidas y atrasos en la exportación de granos. Así detalla la nota publicada por Agrofy News.



Desde el Departamento de Embarques de Williams Entregas explicaron que lo que complica el bajo calado es que las carga se tienen que ajustar. El plan de cargas siempre marca un rango, mínimo y máximo, y lo que está pasando es que:



No se carga el máximo posible - x tema calado -, o bien

La carga se termina en dos días (en lugar de uno), ya que se especula con un aumento del calado al día siguiente.



"Lo que se ve a la hora de determinar el tonelaje a cargar en los puertos del Up River es el calado en San Pedro y en el río de la Plata para determinar hasta que punto se puede cargar", agregaron. En tanto, "hace unas dos semanas se frenó la descarga por los fuertes vientos, lo cual es normal para esta época del año, pero esto ahora no es un problema".



Desde Williams comentaron que si bien por el momento no es un problema de gravedad, hay entre un 5 y 10% de carga que no puede completarse por el bajo nivel del río.



La consultora en Recursos Hídricos Fiume Ingeniería explicó que luego de la última crecida que tuviera lugar en los meses de enero y febrero de 2018, la altura del Paraná comenzó un marcado descenso de los niveles, los cuales pasaron de "rondar los niveles de alerta a niveles mínimos históricos".



Se destacan las escasas precipitaciones de los últimos dos trimestres: "Por debajo del 50% en gran parte de la cuenca del Rio Paraná, y en cuencas afluentes del Paraná por debajo del 30%".



Guillermo Wade, de la Cámara de Actividades Portuaria y Maritima, comentó que la baja altura del río te obliga a restringir la carga. Si bien los buques pueden completar la carga en Neuquén o Bahía Blanca, e incluso sobre el sur de Brasil, los costos no son los mismos que salir con una carga completa desde la zona núcleo.



Por lo general se carga con un calado de 10,50 metros, pero la baja altura del río obliga ahora a cargar por debajo de los 10 metros. A modo de ejemplo, en un buque Panamax esto significa 4.000 toneladas menos de carga.



De acuerdo al último informe de embarques elaborado por fyo, en la última semana volvió a reducirse el line up de maíz: "El line up va reduciéndose a medida que van completando los buques con la cosecha del maíz tardío cada vez más cerca de finalizar", explicaron.



Respecto a la soja, como consecuencia de la falta de mercadería para procesar, por segunda semana consecutiva el line up de poroto fue cero. En tanto, el line up de subproductos, en tanto, mostró un leve aumento respecto a la semana anterior.





¿Cuál es la tendencia?



"Si bien aún no se está en la situación que se ha dado en el año 2009, los niveles continúan en baja, y los pronósticos de lluvia sobre la cuenca no son alentadores.



En la tabla siguiente se muestran los niveles mínimos que se dieron en 2009, respecto a los de hoy 25 de julio de 2018, y como se puede ver, la diferencia de altura respecto a lo acontecido anteriormente ronda entre 0.55 metros y 0.94 metros con una diferencia mayor en el Puerto de Rosario.



Los pronósticos de alturas hidrométricas para los principales puertos, según informó el INA, presentan niveles que se mantendrán bajos.