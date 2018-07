La ocupación hotelera en el país aumentó 6,3% en mayo, según el Indec

"Para mayo de 2018, se estimaron 2,9 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros", destacó el organismo.

En ese sentido, analizó que "implica un aumento de 6,3% respecto del mismo mes del año anterior".



"Las pernoctaciones de viajeros residentes se incrementaron 7,6%, y las de no residentes, 1,6%", subrayó el sondeo elaborado por el instituto que conduce Jorge Todesca.



También indicó que la cantidad de viajeros residentes aumentó 1,9% y la de no residentes, 7,6%.



Consideró que en el período analizado se trató de 1,1 millones de viajeros residentes, los cuales representaron el 80,7% del total de viajeros hospedados.



"La región de la Ciudad de Buenos Aires centralizó las preferencias de los viajeros no residentes, concentrando 65,2% del total de pernoctaciones", evaluó.



Puntualizó que, según su origen, la mayor cantidad de pernoctaciones fue realizada por viajeros provenientes del Mercosur, con 36,9%, y el grupo de países "Resto de América", con el 30,5%.



