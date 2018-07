Por menos importaciones y efecto dólar, se redujo déficit comercial en junio

El alza del dólar tuvo su fuerte impacto en el resultado comercial de junio: el déficit cayó un 49% en comparación con mayo y un 70% en la con respecto a igual mes de 2017. Culminó en rojo de u$s 382 millones, de acuerdo a los números del Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundido por el Indec.



Las importaciones, que sumaban un alza de 17,9% hasta el mes pasado, bajaron un 7,5%. Así mismo, las exportaciones siguieron con tendencia negativa y se contrajeron un 1,4%. Por la baja de las importaciones, el rojo comercial exhibió su nivel más bajo desde enero de 2017, según datos de Radar Consultores.





Al ver la disminución de exportaciones, se explica por una caída de 10,2% en las cantidades que fueron compensadas por un alza de 9,8% en los precios.



Con las importaciones se registró un comportamiento parecido: disminuyeron las cantidades 11,7% pero sin embargo los precios subieron 4,7%.



"Es esperable que la caída de las importaciones como consecuencia de la contracción económica permita detener el ritmo de crecimiento del déficit externo en lo que resta del año y achique el desbalance", dicen desde Radar Consultores, al tiempo que remarcaron que los últimos episodios devaluatorios expusieron un patrón similar.



Dentro de los productos importados se destaca puntualmente el aumento de las compras de porotos de soja excluídos para siembra, con una suba de u$s 148 millones. De hecho, las mayores caídas a nivel de capítulos y partidas, correspondieron a vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres (u$s 201 millones menos; 45,5% de la caída total de importaciones) y partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos (u$s 108 millones; 24,5% de la caída total de importaciones), entre otros.



"La caída de las compras de bienes de capital (en un 16,9%) hace prever que el impacto de la corrida en la inversión privada será importante", afirmaron en Radar.



Respecto de las exportaciones, el desempeño de las mismas se sigue explicando por el complejo sojero, que suma una baja de 16,5% en el año. Sin contar soja y derivados, las exportaciones crecieron 15,2% durante los primeros seis meses del año. Se destacan los envíos de manufacturas industriales a Brasil (26,6% en el año y una suba de 23,4% en junio), lo que está explicado casi en su totalidad por las mayores ventas de vehículos: se incrementaron 36,7% en el año y significaron el 81,7% del crecimiento de las exportaciones a dicho destino.