El dólar cayó 12 centavos y se acercó a los $ 28

En un mercado transitando una etapa de mucha menor volatilidad, el billete anotó su segunda caída en forma consecutiva y cerró en los $ 28,06, después de tocar en la rueda un mínimo de $ 28,02. Vale resaltar que en algunos bancos la cotización terminó debajo de los $ 28 (Nación, Patagonia, y Macro, éste último solo por mostrador).



Con el descenso de este miércoles, el dólar acumula una merma del 5,4% en lo que va del mes, después de finalizar junio en su máximo histórico de $ 29,66.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa bajó nueve centavos a $ 27,39, con un bajo volumen de u$s 523 millones, ante un mayor interés de los inversores locales por colocarse en instrumentos en pesos para aprovechar las altas tasas en pesos por encima del 40%, a pesar de que en los últimos días se registró un leve descenso de los niveles alcanzados la semana pasada.



A la par, mantuvo su influencia en la debilidad de la divisa los u$s 100 millones que subasta diariamente el BCRA, a cuenta del Tesoro, provenientes del acuerdo con el FMI. Este miércoles, el precio promedio de corte se ubicó en $ 27,3076, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,3010. "Con la licitación, los bancos aprovecharon para adquirir la divisa a un precio de 27,3075, el menor desde el 13 de julio pasado", recordó un operador.



También ayudó a la calma cambiaria doméstica la depreciación de la moneda norteamericana en el mundo antes de una reunión entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. En Brasil, la moneda estadounidense caía un 1,1%, en México perdía un 0,6%, y en Chile descendía un 0,78%.



"Hubo poco volumen en dólares, y los negocios financieros pasaron por las tasas en pesos, estabilizadas con leve declive", dijo a ámbito.com el analista Fernando Izzo.



Esto hizo que la presión de la oferta se sintiera con cierta intensidad en el primer tramo del día, lapso en el cual se tocó el piso de la cotización, al operarse en los $ 27,30. Con algunos altibajos, una mejora en los pedidos de compra permitió una recuperación que de todos modos apenas alcanzó para achicar la caída del tipo de cambio.



Evidentemente los efectos del corsé monetario impuesto por el BCRA para diluir la presión cambiaria, sumados a un mejor clima en el resto de los mercados regionales se han combinado para recrear un escenario que "deprime el valor del dólar descartándolo por el momento como un factor de perturbación financiera", analizó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



Desde el Grupo SBS, resaltaron que "en términos reales la divisa se mantiene en niveles que todavía superan los máximos previos a la corrida cambiaria, mientras la volatilidad del tipo de cambio real sigue cayendo y ya se encuentra en torno a niveles normales".



El mercado se mostraba atento a la licitación de Letes en dólares, cuyo resultado fue anunciado tras el cierre. Según informó el ministerio de Hacienda, el gobierno colocó una deuda por u$s 400 millones en la licitación de Letras del Tesoro, con la que cubrió vencimientos de esos títulos y logró bajar las tasas respecto de anteriores operaciones.



Se licitaron Letes, con vencimiento a 182 días, a un precio de corte de USD 981,64 por cada 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,75%, según informó el ministerio de Hacienda y Finanzas.



Mientras tanto, en el mercado de dinero entre bancos el call-money se operó en 37%. Y las tasas de las Lebac en el mercado secundario bajaban levemente al 44,85% para el plazo de 21 días (desde el 45,1%), mientras que para el plazo de 199 días se mantenía estable al 42,35%.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 1.118 millones, de los cuales más u$s 250 millones se hicieron en roll-over de julio a agosto, con $ 1 de diferencia entre ambos sobre el cierre del mercado, a $ 27,53 y a $ 28,53, con una tasa de 42,76%. Los plazos más cortos bajaron 15 centavos y los más largos tuvieron caídas de hasta 25 centavos, reportó ABC Mercado de Cambios.



En la plaza informal, el blue cerró sin cambios a $ 28,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió ocho centavos a $ 27,40.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 313 millones y terminaron en u$s 58.799 millones.



En la ciudad de Paraná, y según datos de la agencia de cambios Valuar, la moneda extranjera cerró en $ 27,20 para la compra y 28,25 pesos para la venta.