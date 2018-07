Lechería: "El problema es grave y se necesitan soluciones urgentes"

Representantes del sector tambero se reunieron con ministros de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero, y funcionarios de Entre Ríos y La Pampa para analizar las medidas urgentes que necesita el sector primario.



En comunicación con Campo en Acción el Director de Ganadería de la Provincia Ezequiel Alvarenque, realizó una síntesis de los temas tratados en el encuentro.



Esta convocatoria surgió del encuentro que tuvieron la semana pasada los representantes lecheros de CRA en Rosario.



"Nosotros manifestamos que el problema es grave que necesita soluciones urgentes. Desde principios de la gestión, diciembre de 2015, cuando asumimos ya teníamos una crisis parecida, con precios por debajo de los $3. Desde ese entonces desde la región centro planteamos medidas concretas a las mesas nacionales como son el Concejo Federal Lechero y la mesa de la competitividad láctea".



"Si bien sabemos que la política lechera nacional debería ser una sola, los tamberos están en las provincias, es una economía regional que impacta muy fuerte, es por eso que manifestamos hacer un documento para llevar respuestas de acción concretas a la mesa de competitividad láctea que lleva Agroindustria de la nación"- sintetizó.





"La vaca come dólares y produce en pesos"



"Esto es así", expresó el referente de ganadería. Diferentes estudios indican que entre el 60/70% de los insumos están dolarizados.



"Hoy la lechería no escapa de que lo está pasando a la mayoría de las producciones primarias. Falta equilibrio y reacomodamiento de precios. Esto impacta fuertemente en este sector porque el tambero tiene un producto altamente perecedero, por eso la urgencia y la necesidad de medias rápidas para dar una posible solución".



En referencia a uno de los puntos plasmados sobre el fortalecimiento de la institucionalización de los mercados, Alvarenque explicó que con esto hacen referencia a que el sector necesita un valor de referencia a través de un mercado que este legalmente constituido como pasa por ejemplo en el mercado de la carne, los cereales.



"Hoy el productor no sabe el precio que entrega la leche porque hace una transacción informal", afirmó.



Finalmente hizo referencia a los pasos a seguir luego de esta reunión: "Vamos a elaborar un documento y elevarlo rápidamente para avanzar con las medidas necesarias y poder hablar con el ministro de agroindustria.



Participaron de este encuentro: Alicia Ciciliani, Ministra de Producción de Santa Fe, Leonardo Sarquís titular de Agroindustria de Buenos Aires y el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, entre otro