Camioneros protestaron en el cruce de la Ruta Nº 18 y la Provincial Nº 32

Un grupo de camioneros entrerrianos autoconvocados, protestaron este miércoles en el cruce de rutas en la localidad de Viale y se estacionaron a la vera del camino.La protesta ocurrió este miércoles, en el cruce de las rutas Nacional 18 y Provincial 32. Según indicó, los choferes se juntaron en el lugar, para mostrar su malestar ante la falta del "pago real de las tarifas, las altas cargas impositivas, esto ya no se puede más, nos estamos fundiendo trabajando", decía un camionero."Somos dueños de camiones de Viale y Tabossi los que estamos protestando, hoy llegamos a un punto que no damos más, hoy salimos a laburar para medianamente vivir, no podemos mantener lo que tenemos", explicó y agregó que "estamos pidiendo colaboración a los colegas para que paren un rato y nos acompañen, no cortamos ruta, pedimos a los demás colegas que nos acompañen, acá nadie es empresario, laburamos para vivir", afirmó.