Macri en La Rural: "Lo más importante es exportar cada día más"

El presidente Mauricio Macri recorrió la 132° edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se desarrolla en La Rural, en el barrio porteño de Palermo, y destacó la importancia de que todos los sectores acompañen el liderazgo del campo en la actividad exportadora para que la Argentina pueda crecer y generar trabajo."El campo es líder en la tarea de exportar y lo tienen que seguir acompañando el resto de las industrias, la minería sustentable, el petróleo, el gas, los servicios con valor agregado, todas las cosas que podamos hacer bien los argentinos las tenemos que exportar al mundo", dijo Macri.El Presidente visitó la muestra, acompañado por el ministro de Agroindustria Luis Etchevehere, y fue recibido en el predio palermitano por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina.También participó de la recorrida el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga."Vinimos a acompañar esta nueva edición de La Rural que todos los años convoca a los argentinos interesados en el campo y también a los que quieren venir a ver cómo progresa esta actividad tan importante para toda la Argentina", afirmó Macri en declaraciones a la prensa.Consultado sobre la continuidad de la política de eliminación gradual de las retenciones, el Presidente reiteró con énfasis: "Ya lo he dicho con claridad; creo que es un impuesto no inteligente que no favorece lo más importante que tenemos los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso es generar trabajo"."Yo estoy convencido, es a los que nos hemos comprometido y hay que cumplir", subrayó.El presidente Macri adelantó su visita a la exposición, ya que no podrá asistir a la ceremonia oficial de inauguración el próximo sábado debido a su participación en la cumbre de los países miembros del BRICS, que se desarrolla desde hoy en Sudáfrica.