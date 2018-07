¿Conviene o no comprar carne?: el debate que afecta nuestro consumo

Dietas sin carne: ¿Tendencia, moda o necesidad?

En el mundo, los argentinos somos conocidos, entre otras cosas, por nuestra carne. El asado, el bife de chorizo, la pulpa o las costeletas, son referencias ineludibles de nuestra gastronomía. También la exportación de carne roja ha ocupado históricamente un lugar central en la economía global.Por otro lado,Los cuestionamientos en torno al consumo de carne vienen tomando fuerza en los últimos años.Por un lado, ePero también hay quienes sostienen que no consumirla implica un beneficio para la salud, para el medio ambiente e incluso para los propios animales, y por tanto esgrimen razones éticas y ecológicas para sostener su convencimiento pro vegetariano y abandonar el consumo de estos alimentos y sus derivados.También, lo que podríamos pensar como "la mala fama" que desde algunos sectores le hicieron a la carne principalmente vacuna vinculándola a determinadas enfermedades, provocó que la idea de apartarla de la dieta ganara entidad a niveles gubernamentales.Algo así ocurrió en Chile, donde el Ministerio de Medio Ambiente se convirtió en la primera institución en sumarse a la campaña #LunesSinCarne.De esta manera, por tendencia, moda o convicción de creer en una forma de alimentación más saludable, los productos vegetarianos y veganos van ganando adeptos y hoy se han convertido en un nicho que al parecer no para de crecer.En efecto,El conductor del programa,, planteó:Con estos interrogantes se abrió el programa de este martes, de

La periodista Claudia Yauck

, opinó que "es un tema que tiene que ver con un hábito, con un lugar de encuentro de todos los argentinos, con el típico asado. Creo que hay una tendencia a pensar que siempre está caro. Si se compara cuánto sale el kilo de pulpa y el kilo de helado, el precio no es tanto".

El panelista Mariano Kohan

, dijo que "hay sectores de la población que depende el momento económico pueden o no comer carne. Es un sector que viene siendo castigado también por una cuestión de salud, porque lo desaconsejan los médicos; pero también por ideología".

El periodista Sebastián Martínez

, consideró que "la carne de cerdo tuvo un crecimiento importante en los últimos 10 años. Cambió la producción, genéticamente mejoró, tiene mejor calidad en proteínas. Eso hizo que sea masivo el consumo y a veces hasta reemplace a la carne vacuna, por ser más económico".

Luz Alcain

se refirió al tema diciendo que".Alcain, en otro tramo del debate, respecto del pescado, mencionó: "Se nos hace difícil acceder al pescado. No sabemos cocinarlo, ¿dónde lo compramos? Tenemos que tener mucho cuidado con la conservación. No es que uno pasa por la carnicería y compra pescado".

Juan Echeverría, representante de la Federación Agraria Entre Ríos

Juan Pablo Cerini, Presidente de la Cámara de productores porcinos de Entre Ríos

Eduardo Todoro, carnicero

Brenda Ulman, Licenciada en Nutrición

Juliana Ríos Moreti, chef ejecutiva del Club Social Paraná

Beatriz Rivas es ama de casa y cocinera voluntaria del Club de Leones Paraná

Adela Cruzado es cocinera en la Escuela Libertad, ubicada en barrio Paraná XX

Eliana Freccero y Romina Caria pertenecen a la Organización "Animal Libre Paraná".

Ana Tepsich le contestó a Alcain: "E. Lo compro en la feria. No como, pero lo cocino para mi familia"., explicó que "".Consideró que las causas del aumento de precios son múltiples: "en 2006 hubo un cierre de exportaciones y vendíamos nuestros productos a precios ridículos. En el sector ganadero, de tener 55 millones de cabezas pasamos a casi 10 millones de cabezas. Esto se dio entre esa época y los últimos años del gobierno kirchnerista.".", dijo.Remarcó que ". Se dio una reunión de la Mesa Nacional de Carnes en donde se habló de que había un stock suficiente en Argentina y que en función de ello y el consumo, no se creía que iba a haber variaciones en el precio de la carne. Solo fue un anuncio, no hubo acuerdo firmado".Señaló que "tenemos un problema grande y es que pagábamos 6 mil pesos de luz y ahora pagamos 46 mil. Ese insumo influye y hay un gran ajuste que nos está perjudicando a todos. Si decimos exportaciones no y cerramos exportaciones generamos un desastre. Si decimos exportaciones libres sin problemas, estamos al horno.".Por otra parte, dijo que ""., dijo queEl 70 % del costo de una granja es el alimento, es decir el maíz y la soja, productos que están muy ligados al precio del dólar. Desde abril a esta parte, los precios se dispararon, sumado también a situaciones como reformas tributarias que se produjeron el año pasado, tanto en provincia como en Nación, que incrementó el quebranto de las granjas".Asimismo dijo que el consumo se mide a través de estadísticas a nivel nacional: "Medir el consumo a nivel local es bastante complejo". A lo que agregó que a nivel nacional se sostiene que"El discurso del gobierno nacional es que si queremos salir a vender, tenemos que salir a comprar, que hay que negociar. La realidad es que se importa carne de Brasil desde el primer día de este gobierno.En muchísimos mercados del mundo se le da muchísimo valor a los cortes de pulpa, a los cortes magros; la bondiola tiene grasa. Cuando ingresa bondiola a precios bajos, porque el mercado brasilero no lo paga, como sí lo paga el mercado argentino, genera distorsión, al punto tal que casi el 50 % de la bondiola que se comió el año pasado en Argentina, era importada, era brasilera. Si uno compara en volúmenes totales de importación no parece mucho, pero si se analiza corte por corte, hace la diferencia", aseveró Cerini., es decir que tres kilos de granos se convierten en uno de carne de cerdo. Mientras tanto, en el caso de los vacunos, es siete kilos de granos, para hacer un kilo de carne vacuna", contó.Pidió "no olvidarnos" de que "atravesamos la peor sequía de la historia de la provincia. La devaluación tuvo que ver con los precios de los granos, pero también el efecto sequía, en cuanto a la disponibilidad de granos. A fin de año será un gran problema conseguir maíz. Los productores de todas las producciones ya lo están viendo. En el caso de la ganadería vacuna, se da la falta de pasto"., manifestó que "tengo mi carnicería en barrio San Agustín.".Comentó que "los dueños de los frigoríficos avisan de los aumentos. A la carne que ya tengo no la subo, pero a la que llega esta semana sí porque tengo que pagar más y ya no da el rendimiento para cubrir todos los costos".Se refirió también al pollo y remarcó que ""., señaló que "".Contó que "la cocina de antes era más saludable porque la alimentación no estaba tan industrializada. La industria nos está matando. Igualmente hay que decir que".", relató y explicó que "cada vez tengo más consultas por gente que quiere hacerse vegana o vegetariana. Se necesita de acompañamiento profesional para que sea adecuado y no afecte a la salud"., indicó que "el veganismo está como una tendencia de moda. Hay gente que conoce bien del tema y otros que no tienen noción de lo que están diciendo. A cada edad hay que contar con nutrientes necesarios".Asimismo, explicó que ". Los viernes cocinan para más de 300 personas, en ese lugar."Empezamos cocinando para 30 personas, hoy son 300. En principio era para personas en situación de calle,", aseveró.En el mismo sentido, dijo: "s, lo que hace un valor proteico mayor".", aseveró al ser consultada. Dijo que nunca se ha podido y que se reemplaza también mucho la carne de vaca por la de pollo.Agregó, respecto del aumento de la carne, que "también se da en todos los alimentos. Se da en las verduras: si es verano, se incrementa el precio porque se quema por el gran sol, en invierno, por las heladas".. Prepara los menúes para el almuerzo de 60 chicos, de lunes a viernes. "La carne tiene que estar sí o sí, como mínimo, tres días. Se hacen tartas de verduras, para salir de la carne de vaca o medallones de pollo, o estofados de pollo. Nos regimos por un menú que lo hace un nutricionista, en la Dirección de Comedores Escolares. V"."No tenemos espacio físico para elaborar comidas con pescado. Nuestra cocina es pequeña y la compartimos con los ordenanzas, en este momento", detalló Cruzado."Esta organización nació en Chile para promover el respeto por los demás seres sintientes, que es en lo que se basa el veganismo. A Argentina llegó en 2015, y a Paraná, el año pasado" dijo Freccero que añadió que hace dos años que es vegetariano, y hace uno que es vegana.Apuntó, para clarificar, que(jineteadas, zoológicos, acuarios y demás), que hacen que esos animales se vean simplemente como objetos".Caria apuntó: "Es una cuestión de conciencia. Fue cuatro años vegetariana, hace poco más de un año soy vegano. Antes de ser vegetariana, nunca me gustó mucho consumir carne. Me empecé a dar cuenta que, como en mi casa tenía gallinas, yo desarrollé un vínculo como el que tenía con mi perro;".Relató que en Paraná "; creo que la gente no sabe lo que pasa y es bueno que se conozca. El grupo nos va ayudando a conocer cómo hacer para ser veganos. Si dejamos de comer carne, tenemos que saber que reemplazarla por muchas otras cosas"."Gasto 600 pesos por mes en verduras, y voy a Libertador San Martín, a comprar legumbres. Con 1200 pesos como todo el mes. Consumo verduras, legumbres, arroz, cereales", mencionó.