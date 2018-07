Contexto global más calmo debilitó al dólar que cayó 13 centavos hasta $ 28,18

La debilidad de la moneda norteamericana en el mundo y el interés de los inversores locales por colocarse en instrumentos en pesos para aprovechar las altas tasas presionaron al dólar, que retrocedió 13 centavos este martes a $ 28,18 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deFue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió 14 centavos a $ 27,48 en una jornada en la que el Banco Central volvió a subastar, a cuenta del Tesoro, u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,4518, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,43.Los precios exhibieron un fuerte retroceso y no pudieron reaccionar frente a una oferta que superó holgadamente a la demanda por cobertura. El volumen operado cayó un 13% a u$s 528 millones.Los máximos se anotaron en los $ 27,62, el mismo registro del cierre previo, en el comienzo mismo de la jornada. Sin embargo, la inmediata aparición de órdenes de venta generó el inicio de una pronunciada baja de la cotización que llevó al tipo de cambio a mínimos en los $ 27,40. Un amago de recuperación verificado en el último tramo alejó los precios de los niveles más bajos de la sesión pero sin poder acomodarlos otra vez en el rango del comienzo de la jornada.Durante la rueda, el menú de colocaciones financieras en pesos con tasas muy elevadas, con buenos rendimientos y a distintos plazos de colocación, resultó " muy tentador" para los inversores debido a un dólar estabilizado y debilitado contra la moneda local, destacaron desde ABC Mercado de Cambios. Destacaron las opciones call money, swaps cambiarios, Letes en dólares, Lebac y otros tipos de activos y fondos de inversión.El gobierno, en este sentido, arrancó una licitación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares en el marco de la estrategia de financiamiento. Se colocarán títulos a un plazo de 182 días y al precio máximo de 982,13 dólares por cada valor nominal de 1.000, que equivale a una tasa nominal anual del 3,65%. El plazo máximo para suscribir es el miércoles.En simultáneo, el dólar en el mundo cotizaba con una leve baja ante una canasta de monedas de referencia y también en su paridad frente al euro. En Brasil, cedía un 1% a 3,74 y el peso chileno, un 1,3%.Desde PR Corredores de Cambio, señalaron que "el cambio de tendencia exhibido el lunes (la divisa subió cuatro centavos en el mayorista) no pudo sostenerse y dio paso a una nueva baja del valor del dólar, llevándolo a niveles similares de una semana atrás. El bajo volumen de negocios, cuyo promedio actual cayó significativamente respecto al del segundo trimestre, deja expuesta la evolución de los precios a cambios de tendencia que alternan subas y bajas diarias siempre sin poder volver a los niveles más altos del año".El economista Amilcar Collante, por su parte, indicó que "la particularidad es que está bajando la volatilidad y se está estabilizando el tipo de cambio con baja de tasas en el mercado secundario para el tramo corto. Eso es un dato positivo" y puntualizó que "seguramente en cuanto se vaya consolidando este proceso de equilibrio, podremos ver un nuevo juego entre la tasa y dólar".En el mercado de dinero entre bancos, el call-money bajó tres puntos porcentuales y se operó sobre el final en 36,5%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 107 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario secundario se negociaron la corta a 22 días con un rendimiento del 44,8%, y la de 85 días a 43,75%.En el ROFEX, donde se pactaron u$s 705 millones, más del 52% se operó entre julio y agosto con precios finales a $ 27,675 y $ 28,68 respectivamente con tasas de 37% y 41,9% TNA.En la plaza informal, el blue descendió 10 centavos a $ 28,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 305 millones y terminaron en u$s 59.433 millones.