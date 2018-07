La gente compró más de 3.800 millones de dólares en junio

Según surge del Balance Cambiario del Banco Central distribuido este lunes, si se desagrega la información teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observó que el 39% de las compras de dólares (unos US$ 1.480 millones) fueron realizadas por importes de hasta US$ 10.000 mensuales, incrementando su participación ocho puntos porcentuales con respecto al mes previo.



Asimismo, el 96% de la cantidad de clientes que compraron billetes en junio operaron en el estrato más bajo y la compra promedio por cliente resultó en US$ 3.413, registrando una disminución de 26% respecto a lo observado el mes previo.



Los datos surgen del informe: Evolucion del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central.



El volumen operado en el mercado de cambios totalizó US$ 48.378 millones, nivel que representó un incremento de 20% en términos interanuales.



Las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en US$ 387 millones, señaló la entidad que conduce Luis Caputo.



La cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" (SPNF) registró egresos netos por US$ 5.083 millones.