Foto: Trabajadores de Unilever acampan frente a la planta por reincorporaciones Crédito: El Argentino

A raíz del conflicto gremial suscitado a mediados del mes de junio, tras conocerse el anuncio de 21 despidos por parte de Unilever, los trabajadores junto al sindicato de Químicos y Petroquímicos, este viernes montaron un acampe frente al complejo industrial de Gualeguaychú.



Recordemos que 16 trabajadores ya aceptaron la indemnización doble, mientras que aún la empresa continúa negociando el monto indemnizatorio con cinco operarios que piden ser reincorporados.



El delegado sindical de planta, Mario Aguirre, explicó que: "La única manera en la cual nosotros daríamos por terminado el conflicto sería que estos cinco compañeros que no quieren ser despedido vuelvan a trabajar".



En este sentido, detalló: "No entendemos la actitud de la empresa, porque para nosotros no tiene ni pies ni cabeza, la empresa nos habla de que llevó adelante esta medida para tener más competitividad, cuando Unilever tiene el 95 por ciento del mercado nacional en el rubro de jabón en polvo, exportamos a Uruguay y Paraguay. Consideramos que la firma no tiene problemas económicos y esto se ve porque a los 16 trabajadores que aceptaron el retiro le dieron el 180 por ciento de indemnización, como tampoco vemos merma en la producción en distintos sectores de la planta".



Al referirse a los trabajadores despedidos manifestó: "Estamos hablando de personas que han dedicado 34 años a la empresa, otros tienen 30 y 25 años de antigüedad sin una mancha en su legajo a través de todos estos años".



Observó que: "Dentro de la planta en algunos sectores falta gente, sobre todo en el sector de mantenimiento en la cual habíamos acordado con la empresa un cuarto turno para esa área y lo declaramos por acta en la Secretaría de Trabajo y si a la empresa le sobraba gente en un sector o le faltaba en otro era cuestión de sentarnos a charlar para consensuar el cambio y evitar los despidos, pero ese faltante de personal en mantenimiento comenzó a reemplazarlos a través de servicios tercerizados, lo que nosotros entendemos es que quieren ir por nuestro convenio colectivo de trabajo".



Aguirre aseguró que "la empresa paró una línea de producción de ácido sulfónico, insumo empleado para darle la materia activa al jabón en polvo. "Este sector estuvo parado durante 12 días para realizar esta maniobra de despido y mientras tanto le compraba el sulfónico a YPF".



Consideró que: "Lo que quieren hacer es disciplinar a los compañeros que trabajan aquí porque por un lado despidieron a 21 trabajadores y por el otro se están haciendo 60 entrevistas a través de una consultora laboral para incorporar más personal a la empresa.



El dirigente gremial aseguró que la planta estuvo parada por 24 horas, y a las 22 de ayer, durante el ingreso del turno noche, la planta reanudó sus actividades "pero estamos en asamblea permanente", agregó al tiempo que agradeció la solidaridad y el apoyo de otros sindicatos.



"Esperemos que la empresa cambie su postura, reincorpore a los cinco trabajadores que no quieren darse como despedidos y todo volvamos a trabajar en la normalidad y solucionando los problemas a través del diálogo", concretó. (El Argentino)