Autos: alertan sobre fallas de seguridad de algunos modelos en la Argentina

La Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Producción de la Nación, alertó hoy que algunos modelos de Volskwagen, Audi y Mercedes Benz tienen fallas que pueden comprometer la seguridad de sus usuarios, según habrían informado las propias automotrices al Gobierno.



Los modelos, las fallas y las recomendaciones se detallan a continuación: Vehículos Volkswagen Golf, Golf Variant y Beetle Existe la posibilidad de que el émbolo del freno trasero instalado en el vehículo no haya sido revestido correctamente. Al entrar en contacto con el líquido de freno, podría comenzar una reacción química, formando burbujas en el sistema de frenos y provocando una falla. Existe riesgo de accidente. Qué deben hacer los propietarios de estos modelos Para el purgado del aire del sistema hidráulico de frenos, los clientes podrán dirigirse a cualquier concesionario de la Red Volkswagen o contactarse con el departamento de atención al cliente: 0800-888-8338. Vehículos Audi A5 y Audi A4 Es posible que se desprenda el embellecedor de aluminio de los altavoces de las puertas traseras o delanteras. En caso de desprenderse, existe potencial riesgo de lesiones debido a los bordes afilados del embellecedor. Qué deben hacer los propietarios de estos modelos Podrá realizar la verificación y eventual corrección en forma gratuita a través de la red de concesionarios Audi. Atención al cliente: 0800.888.2834. Vehículos Mercedes Benz Vito y clases A, B, C, Cla, GLA y GLC Insuficiencias en la conexión eléctrica a masa de la columna de dirección, lo cual podría provocar un incorrecto funcionamiento del Airbag del conductor, provocando su activación sin motivo o quedando el sistema inactivo.



Vehículos comprendidos



* Clases A, B, C, CLA, GLA y GLC comprendidas entre los números finales no correlativos de chasis 004053 al 642358.



* Mercedes Benz Clases C y GLC comprendidos entre los números finales no correlativos de chasis 032883 al 597845 (cantidad: 1.129 vehículos).

* Vito comprendidas entre los números finales no correlativos de chasis 825003 al 829598 (cantidad de vehículos: 2.279). Qué deben hacer los propietarios de estos modelos Como medida preventiva, la empresa informó que se comprobarán las conexiones eléctricas en la columna de dirección mecánica, y de ser necesario, se corregirán los defectos. Para ello, los propietarios deberán contactarse a la brevedad con el área de servicio del concesionario oficial y/o taller autorizado Mercedes Benz de su preferencia para acordar un turno. El trabajo no implicará gastos para los clientes y será coordinado de manera de causarle las menores molestias. Atención al cliente: 0800-666-2369. Vehículos Mercedes Benz GLC serie X253 La hebilla del cinturón de los asientos laterales traseros podría introducirse en el espacio libre entre en tapizado interior del parante C y el revestimiento lateral del compartimiento trasero, no siendo posible extraerla de nuevo sin medios auxiliares. En ese caso, el cinturón de seguridad no podría utilizarse en el asiento afectado. Esto únicamente podría ocurrir al abrocharse o desabrocharse el cinturón. Qué deben hacer los propietarios de estos modelos Se reposicionará el tapizado interior de parante C en la red de concesionarios y talleres autorizados. Atención al cliente: 0800-666-2369.



Las presentaciones fueron realizadas en el marco de la normativa de defensa del consumidor (Art. 4 del Decreto 1798/ 94), que establece que "los proveedores de cosas o servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado de consumo, tengan conocimiento de su peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores mediante anuncios publicitarios suficientes".



Cronista.com.