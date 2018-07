La Argentina volverá a exportar gas a Chile luego de 11 años

El acuerdo se logró en un encuentro bilateral entre el ministro de Energía, Javier Iguacel y su par chilena, Susana Jiménez, en Santiago de Chile.



Energía señaló que "entre los hitos que se avecinan para concretar esta integración se destaca el inicio de importaciones de gas natural desde Argentina en octubre, y los avances en el estudio que identificará futuras líneas de interconexión eléctrica entre ambos países".



El encuentro se centró en las medidas para implementar el Protocolo de Acuerdo de exportación, importación, comercialización y transporte de energía eléctrica y gas natural firmado en abril pasado por los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera.



En ese acuerdo se estableció que estas operaciones podrán realizarse "siempre que no comprometan el abastecimiento interno, la seguridad de la operación, ni la calidad y confiabilidad de los servicios de transporte y distribución de gas natural y de electricidad de cada país".



Iguacel destacó los avances alcanzados en la reunión y señaló que se reafirmó "el compromiso argentino de intercambio energético con Chile y con la región".



"Estamos avanzando en nuestro objetivo de volver a ser exportadores de gas y petróleo. En octubre vamos a volver a exportar gas a Chile luego de 11 años", indicó el ministro de Energía.



Su par chilena sostuvo que "la integración energética con Argentina significará enormes beneficios para ambos países como, por ejemplo, mayor seguridad y flexibilidad a los sistemas, y comenzar una futura integración energética regional en el cono sur".



Tras el encuentro, se confirmó que la importación de gas natural no convencional desde Argentina a partir de octubre de este año, en particular, desde Neuquén por el yacimiento de Vaca Muerta hacia el Biobío.



"Vaca Muerta nos va a dar gas en mucha abundancia para que tanto los habitantes de Argentina como Chile disfruten de un gas mucho más barato, logrando una economía mucho más limpia, más verde, con menos contaminación", destacó Iguacel.



En el encuentro también se analizó el estado de la producción de gas no convencional en la Cuenca Austral y las eventuales exportaciones de gas natural a la Región de Magallanes, reafirmando el interés de Chile por contar con suministro de gas natural argentino para la zona sur y austral.



NA