El dólar cortó racha de cinco subas al hilo y bajó a $ 28,31

En sintonía con el mundo, donde el dólar se encaminaba a anotar su mayor pérdida diaria en tres semanas, la moneda norteamericana bajó ocho centavos a $ 28,31 en bancos y casas de cambio.



El billete venía de acumular un avance de 48 centavos en las últimas cinco jornadas por lo que, pese a la caída de este viernes, acumuló en la semana un ascenso de 36 centavos. De esta manera, se recuperó tras dos caídas semanales consecutivas.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió 18 centavos a $ 27,58 en una rueda afectada por el mercado internacional donde nuevos comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, llevaron a los inversores a tomar ganancias tras una reciente escalada del billete verde.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis grandes divisas, se encaminaba a anotar su mayor pérdida diaria en tres semanas. Frente al yen, se dirigía a registrar su peor caída diaria en dos meses. En Brasil, el dólar se depreció un 1,5% a 3,77 y en Chile, un 0,4%.



Trump reiteró sus críticas a la política de tasas de interés de la Fed y a la fortaleza del dólar. El mandatario escribió en Twitter que la política de la Fed de subir las tasas de interés despoja a Estados Unidos de una "gran ventaja competitiva" y que podría afectar a la economía estadounidense.



Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "un mejor clima externo sumado a la recuperación de otras monedas regionales respecto del dólar tuvieron reflejo en el plano local que acompañó la tendencia del resto de los mercados en los que se diluyó parcialmente toda la tensión cambiaria, al menos por ahora". El volumen operado fue de u$s 537 millones.



En el mercado cambiario local, la divisa norteamericana operó con un recorrido dispar y por momentos lateralizado en otra jornada de bajo volumen de negocios. Los precios fueron de mayor a menor en un escenario de tranquilidad y sin que se haya detectado actividad oficial en el desarrollo de las operaciones.



El máximo se anotó en los $ 27,70 con la primera operación pactada, casi seis centavos por debajo de los valores del cierre previo. Las fuerzas del mercado se fueron equilibrando al promediar el día derivando en una lateralización de los precios que se estabilizaron en el rango de los $ 27,64/27,66 hasta bien entrado el último tramo de la sesión. Las órdenes de venta se intensificaron en la media hora final de la rueda generando una abrupta caída de los precios que terminaron la jornada perforando el piso de los $ 27,60 alcanzando mínimos en los $ 27,58 en los últimos minutos.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operándose en el entorno al 37%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 96 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el próximo martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario continuaron operándose con rendimientos a 26 días del 47,50%, y la de 89 días operándose al 43,75%.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 370 millones, más del 50 % se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 27,88 y $ 28,89 respectivamente con tasas de 36,1% y 41,3% TNA.



En la plaza informal, el blue trepó 25 centavos a $ 28,90, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el contado con liqui" restó cinco centavos a $ 27,69.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este viernes u$s 25 millones y terminaron en u$s 59.736 millones.