El banco de noche: qué operaciones son más comunes por homebanking

El ajetreo del día a día y las nuevas tecnologías hacen cada vez más amigable la operatoria nocturna en los sitios web de los bancos. Las entidades coinciden en que durante la madrugada las actividades más habituales de los clientes son los pagos servicios, impuestos y tarjetas de crédito, las transferencias y las consultas de operaciones. No obstante, según cada banco, surgen otras operatorias como la recarga de celular, la solicitud de un seguro, la simulación de inversiones o el canje de puntos por premios.



"Durante la madrugada y hasta las 6 de la mañana se observa un aplanamiento de la cantidad de usuarios concurrentes en línea, pero también se percibe una actividad constante, con un 69% de operaciones de pagos de impuestos y servicios, un 19,5% transferencias y un 5% de recargas de celulares", comentó Marcelo Ávila, subgerente general del Área de Tecnología de Banco Provincia, según indica Cronista.com.



Asimismo, el experto señaló que en el último año hubo un crecimiento aproximado al 35% en general y un 4% en particular durante la madrugada. "En general crecimiento de la operatoria de home banking es exponencial. Cada minuto sumamos un nuevo cliente a los canales electrónicos", subrayó Ávila.



Desde ICBC indicaron que en el horario nocturno la disponibilidad es muy similar a la existente durante el día y que más allá de las consultas, los pagos de servicios y las transferencias son las operaciones más frecuentes.



"La operatoria vía home Banking continúa incrementándose. Entre la funcionalidad, que ha tenido un importante crecimiento en el último tiempo, se destaca la operatoria de mercado de capitales. Algunos clientes han adquirido el hábito de hacer consultas y de acceder a la simulación de operaciones en horario nocturno", destacó Gonzalo Díaz Sola, gerente de Banca Electrónica y Digital de ICBC.



En sintonía, los clientes de Santander pueden hacer operaciones que años atrás eran impensadas para el horario nocturno, como el alta de seguros o la constitución de plazo fijos y el alta de préstamos, estos dos últimos presentan una restricción, pero tan solo entre las 23 y las 4 de la mañana.



En HSBC la operatoria nocturna es más activa entre las 20 y las 23 horas, momento en el que se destacan las consultas de los consumos hechos con tarjetas de débito, primero, y de crédito, después, y la consulta de los canjes de puntos. También sobresalten las búsquedas de comprobantes, y la modificación de los datos personales.



"La operatoria del homebanking de Banco Macro creció un 25% en el último año. Las operaciones más habituales son las consultas, transferencias a otros bancos, pago de servicios y recargas", dijo Milagro Medrano, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Macro.



Por su parte, Pablo Gutiérrez Oyhanarte, Product Manager Canales Digitales de Banco Galicia, resaltó que "este año, más del 90% de las consultas y operaciones de los clientes se realizaron por Online Banking o la app", al mismo tiempo que reconoció que en los últimos años se vio "una tendencia creciente de operaciones fuera del horario laboral, especialmente realizadas desde los teléfonos móviles". A su vez, Gutiérrez Oyhanarte confirmó que por la noche las operaciones más realizadas son las transferencias y los pagos de servicios.



"En nuestro homebanking las principales operaciones están disponibles las 24 horas, de todas formas, lo que más se hace son envíos de transferencias y pagos de impuestos, servicios y tarjeta de crédito, y la recarga de celulares", expresaron desde el Equipo Banco Digital de Itaú.



Por otro lado, también existen distintos sistemas que permiten automatizar las operaciones cuando no está disponible la atención personalizada; así lo explicó Jorge Harán, VP Regional de Transformación Digital de BGH Tech Partner: "Es un sistema inteligente que funciona 7 x 24, por el cual todos los canales digitales de atención van reconociendo y entendiendo los procesos que se hacen con mayor asiduidad. Un chat robot, un chatbot, que puede buscar dentro de los sistemas. Va buscando en los lugares donde el banco tiene las respuestas, lugares que quizás al cliente le cuesta llegar". De esta manera, una consulta sobre, por ejemplo, la letra chica de un seguro, se obtiene una respuesta rápida.



"A medida que los chatbots vayan accediendo a mayor cantidad de respuestas se irá convirtiendo en el centro de toda información. En determinado momento, el 70% de las consultas se resolverán por esta vía; que es el objetivo de todo los bancos: automatizar la mayor cantidad de consultas y trámites", agregó Harán.



