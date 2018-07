El dólar anotó su cuarta suba en fila: trepó 17 centavos a $ 28,34

El billete avanzó 17 centavos a $ 28,34 en bancos y agencias.



Para aminorar el incremento en la cotización, tanto el Banco Nación, como el Ciudad vendieron más de u$s 250 millones - entre ambas entidades, estimaron en el mercado - que se sumaron a los u$s 100 millones de la subasta diaria del Central, a cuenta de Hacienda (con un precio promedio de $ 27,7075 y con un valor mínimo ofertado de $ 27,70). También ayudó una moderada recuperación de las tasas de Lebac en el mercado secundario.



En consecuencia, el avance de la divisa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) fue más limitado: ascendió solo cinco centavos a $ 27,60, con un aumento del volumen operado a u$s 800 millones, un 44% más que el martes (el segundo en orden de importancia en lo que va del mes). Por su parte, el valor de referencia del BCRA (C:3500) fue de $ 27,6417.



"La suba de este miércoles pareció responder a un reacomodamiento del mercado después del resultado de la licitación de Lebac del martes. Los fondos se dolarizaron y presionaron sobre la cotización", señaló a ámbito.com el analista Gustavo Quintana. Asimismo, remarcó que el Nación y el Ciudad intervinieron en el mercado mayorista "con ventas que frenaron la suba".



En esa línea, el operador Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, sostuvo que tras el desarme de Lebac "aún quedan muchos pesos sobrantes que se refugian en la divisa", lo que impulsó la cotización. En la licitación del martes, el BCRA inyectó al mercado $ 152.274 millones.



Por eso, el BCRA estuvo controlando "desde el inicio de la jornada el tipo de cambio, que fue subiendo al máximo operado de $ 27,75, precio a partir del cual comenzaron a vender el Nación y el Ciudad, haciendo retroceder la divisa hasta el valor de cierre", añadió Izzo.



Más allá de esto, los precios del dólar se acomodaron en el nivel más alto de la última semana y media y todo parece indicar que buscan afianzarse en un rango más próximo a los $ 28, luego de haber sufrido una caída que los acercó al piso de $ 27 en los momentos de su mayor debilidad, resaltaron en una mesa de dinero.



En el mercado de dinero entre bancos, por su parte, el call-money bajó fuerte al 43%, frente a un valor previo de 52/56%, un día después de que el Banco Central renovara un 74,4% de los vencimientos de sus letras, a una tasa del 46,5% para el plazo de 28 días.



Justamente, las tasas de las Lebac en el mercado secundario subieron un punto con respecto a la licitación, operándose a 28 días al 47,50%, y a 126 días, al 42,35%.



En el mercado de futuro del ROFEX se operaron u$s 300 millones, de los cuales el 67% se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 28,00 y $ 29,09, respectivamente, y con tasas de 40,89% y de 44,84%. Los futuros finalizaron neutros sin acompañar la leve suba del spot.



En la plaza informal, en tanto, el blue baja cinco centavos a $ 28,75.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s 357 millones y terminaron en u$s 60.951 millones.