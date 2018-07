Crece el costo de financiar en el programa Ahora 12 e impacta en los precios

Los intereses

Miles de mendocinos optan por comprar de jueves a domingo para acceder a las cuotas sin interés de "Ahora 12", pero la realidad es que los programas del Gobierno nacional están lejos de tener costo de financiamiento cero.Si bien es cierto que algunos comercios asumen los costos de la operación, otros lo trasladan total o parcialmente al precio final de sus productos.Cuando el Gobierno decidió extender el programa hasta el 31 diciembre, estableció nuevas tasas de interés basadas en las subas estipuladas por el Banco Central.Así, los planes del Ejecutivo para comprar en cuotas se han hecho más costosos. El plan "Ahora 3" tiene una TEA (Tasa Efectiva Anual) del 26,78%, y el CFT (Costo Financiero Total) 33,44%.Para las ventas realizadas con la modalidad 6 cuotas, la TEA es de 29,55% y el CFT del 37,23%. Esas tasas corresponden al costo que deben asumir los comercios, pero en muchas ocasiones terminan impactando de forma directa sobre precio que deben pagar los compradores.La mayoría los negocios que asumen el costo pertenecen al rubro de indumentaria y calzados, por lo que las cuotas son sin interés. Esa situación es menos común en los pagos en 12 cuotas, para las cuales los comercios deben asumir una tasa de interés de 34,88% y un costo financiero llega al 44,86%.Para el "Ahora 18", la TEA es de 33,85% y el CFT de 44,07. No obstante, los intereses del plan del gobierno son mucho más bajos que los que están fuera del programa.De hecho, desde la Secretaría de Comercio de la Nación indicaron a Los Andes que los costos que deben asumir los comercios son los más competitivos del mercado y aseguraron que es por eso que "el programa sigue creciendo en ventas y operaciones".Además, agregaron que "las transacciones financiadas con el Ahora 12 tuvieron el mejor cuatrimestre desde que arrancó el programa, creciendo 78% en volumen y 47% en facturación en términos interanuales".Luego de que el Banco Central subiera las tasas de referencia, el costo financiero de adquirir productos en cuotas en cualquier rubro se incrementó considerablemente. Por ello, todas aquellas cuotas fuera de los programas oficiales deben observarse con lupa.Por citar un ejemplo, el CFT para un pago en 12 cuotas en Frávega, pagando con VISA, es de 51%. De este modo, una computadora que tiene un valor de $ 27.999 pasa a $ 34.687,56 y el interés extra que se abona es de $ 6.688,56, publicóSi el mismo producto se abona en dos cuotas, el costo asciende a 65,54%, aunque la incidencia en el precio final es menor, porque periodo de pago es más corto. De este modo, la computadora pasará a costar $ 29.787 con un interés extra de $ 1.788.Sirve de ejemplo también el caso de un lavarropas que se vende en Garbarino a $ 8.999. Si se abona en nueve cuotas, el CFT es de 113%, mientras que la TEA es de 82%. Así es que ese producto financiado en 12 cuotas termina costando $ 12.125, y el comprador debe pagar un interés de $ 3.126. En el caso de decidir por tres cuotas, el CFT disminuiría a 54% y el costo financiero a 70%, por lo cual el interés sería de $ 815.Bajo este panorama y ante la caída del poder adquisitivo es que cada vez menos mendocinos se animan a pagar en cuotas. Por esa razón las transacciones con tarjetas de créditos disminuyeron considerablemente. Este fenómeno, de hecho, fue anticipado por este medio en una nota publicada el 25 de junio.En una recorrida realizada por Los Andes por el microcentro de Mendoza se pudo corroborar que cada vez son menos los locales que ofrecen la alternativa de pagar en cuotas con los planes del Gobierno.Tal es así, que ya no se pueden adquirir bienes durables como televisores, lavarropas o heladeras con "Ahora 12" o "Ahora 18" en negocios como Garbarino y Frávega.Por otro lado, hay negocios de indumentaria o calzados que sí ofrecen el programa del Gobierno, aunque algunos con menos espalda financiera trasladan el costo a sus clientes. En este caso, desde un local de niños indicaron que ellos asumen el costo del "Ahora 12", pero no el de "Ahora 18", cuyo costo debe ser asumido por los compradores.En el caso de uno de un local de calzados, contaron que sí ofrecen el Ahora 12, pero con el interés que aplica el programa. "No podemos financiar esa tasa. Estamos con muy pocas ventas y hemos aumentando los precios de los productos por debajo de la inflación. Por eso solo ofrecemos cuotas sin interés o descuentos cuando la misma tarjeta hace algún evento comercial puntual", explicaron.