Una industria "devastada": Aserraderos amenazan con parar la producción

Propietarios de unos 70 aserraderos de Concordia mantuvieron una reunión con el intendente Enrique Cresto, a los fines de plantearle la complicada situación que atraviesan por la suba de los servicios y la presión impositiva."Nos declaramos en emergencia porque la situación económica de nuestra industria está totalmente devastada", confirmó a, Guillermo Deli, dueño de una planta dedicada al cepillado de madera y armado de palet."La recesión nos llevó al atraso en el pago de impuestos municipales, provinciales y nacionales. La situación se torna inviable porque en los bancos nos bloquearon las cuentas y estamos siendo totalmente castigados", detalló Deli.En la oportunidad, comentó que un aserradero pasó de pagar 40 mil pesos a 150 mil pesos por el servicio de energía eléctrica, y 15 mil por alumbrado público, "siendo que estamos en el medio del campo y no hay un solo foco"."Nuestro negocio se volvió inviable y nos llevará a que en menos de 72 horas, la industria pare totalmente", sentenció el dueño del aserradero de Concordia, al adelantar que amenazan con cortar la ruta como medida de protesta."La situación ya no da para más, y Cresto se comprometió a gestionar una reunión con autoridades provinciales y nacionales, para el viernes", comentó al respecto.Desde Colonia Ayuí hasta el peaje de Concordia, hay unos 80 aserraderos. Fue por eso que sus dueños decidieron unirse en una asociación, "y pelearla para que la industria no se pare, porque hay 2400 familias en riesgo de perder su fuente laboral".De acuerdo a lo que advirtió Deli, hay aserraderos que están parados y otros anunciaron que cesarán sus actividades en las próximas horas.