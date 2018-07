En el "Supermartes", el dólar subió 15 centavos y cerró a $28,15

El dólar superó este martes los $28 en una jornada en la cual el mercado se mantuvo a la expectativa de la licitación mensual de Lebac.



Según un promedio realizado por el Banco Central, la divisa finalizó a $27,08 para la punta compradora y a $28,15 para la vendedora.



Se trata de un incremento de 15 centavos respecto del día anterior, cuando ya había ganado seis centavos.



Durante la rueda, el Gobierno enfrentó vencimientos por $529.320 millones en LEBAC -casi el 50% del stock- mientras el mercado creía que no renovaría la totalidad y que el BCRA tendría que convalidar las tasas altas que tienen estos instrumentos.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "los inversores palpitaban la necesidad de dólares contado ante el pronosticado sobrante de pesos, que se retiran de colocaciones en Lebac, cuya tasa implícita está siendo desalentada por el ente regulador".



Desde PR Corredores de Cambio indicaron que "en los dos primeros días de esta semana, el tipo de cambio recuperó casi la mitad de la pérdida sufrida durante la semana anterior pero siempre en un escenario de calma y sin que se detecten tensiones sobre su cotización".



Agregaron que "la corrección experimentada por el dólar en el segmento mayorista parece responder más, por ahora, a un reacomodamiento lógico luego de las fuertes bajas anteriores que a una renovada presión sobre el mercado que anticipe una vuelta a la dolarización de portafolios de inversión".



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el lunes u$s 14 millones y terminaron en u$s 61.308 millones.