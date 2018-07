Descartan congelar los precios de la carne, pero dicen que no subirán mucho

Economía Frigoríficos prometieron no aumentar la carne en los próximos meses

El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, Miguel Schiariti, descartó hoy que se vayan a congelar los precios de la carne, pero aseguró que los aumentos "no van a ser significativos"."No hubo compromiso ni acuerdo con Mauricio Macri para congelar los precios. Alguien de manera intencionada título mal, no hubo compromiso ni acuerdo con el Presidente", aclaró el dirigente.En declaraciones radiales, Schiariti puntualizó que "según las estimaciones del sector, no va a haber un aumento significativo del precio de la carne, ya que la oferta va a seguir sostenida"."Esto es por temas estacionales, no por un compromiso del sector", enfatizó.El empresario comentó, además, que desde diciembre de 2015, la inflación "fue del 90% y el alza en los precios de la carne alcanzó un 50%".