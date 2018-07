Juicios al Estado: más de 9 mil millones de dólares en juego

El Estado argentino, reveló un informe de Research for Traders -empresa que realiza reportes financieros, enfrenta juicios en el exterior por u$s 9.300 millones. El estudio indica que Argentina está expuesto a 124 litigios por incumplimientos de contratos. Los datos que maneja el gobierno sobre la cantidad de juicios internacionales contra la República Argentina y los montos oficiales estimados de cada uno de ellos es alarmante, indicóEl país afronta en la actualidad 124 casos diferentes en los EE.UU., Alemania, el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y la ONU. El estudio de Research for Traders señaló que "crece el potencial daño económico contra el Estado por litigios internacionales" y calculó que la Argentina se encuentra expuesta al eventual desembolso de u$s 9.263 millones si prosperan esos litigios por eventuales incumplimientos de contratos.De acuerdo a datos oficiales publicados en mayo pasado por el gobierno en un informe presentado ante la SEC (Securities and Exchange Commission), la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que regula la actividad financiera, "el soberano tiene una exposición a juicios internacionales por u$s 9.200 millones", indicó el estudio.El analista Sebastián Maril -autor del informe y especialista en deuda pública y privada- explicó al portal Infobae que en estos casos se incluyen las demandas irresueltas por bonos soberanos en cesación de pagos, la pesificación de los contratos y también por la nacionalización de empresas, como el caso de YPF en 2012.De hecho, la semana pasada se conoció un fallo por esa estatización, por u$s 3.000 millones de dólares contra nuestro país. Pero no se incluyen demandas contra los Estados provinciales y las empresas privadas. Maril afirmó que "Argentina aún sigue en default: hay un 2% de los acreedores que nunca entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 que aún no aceptaron la oferta argentina y siguen litigando, y hay nuevas demandas que se presentaron a principios de año. Totalizan cerca de u$s 1.000 millones"."El número es muy arbitrario y todo depende caso por caso. Hoy mismo Argentina admite que hay u$s 5.000 millones en capitales, en los EE.UU. y ante el CIADI, y ahí puede subir o bajar, dependiendo de un fallo a favor o en contra", agregó Maril. Recordó además dos juicios en los que figura YPF.Uno de Petersen Energía y Petersen Inversora (que fue adquirido por el fondo Burford) contra el Estado nacional, con fallo adverso la semana pasada, por u$s 3.000 millones, debido a irregularidades en la nacionalización de la petrolera.