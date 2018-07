El dólar subió cinco centavos y cerró a 28 pesos

Previo a un nuevo "supermartes" en el que el Banco Central enfrentará un vencimiento de Lebac por $ 529.320 millones, el dólar subió cinco centavos este lunes a $ 28 en bancos y agencias.



El billete acompañó la tendencia del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó 15 centavos a $ 27,21 en otra rueda en la que el BCRA subastó los u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,2546, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,245.



Sucedió en medio de la expectativa porque este martes el Banco Central deberá hacer frente a un "test" en la city porteña al concretar la licitación de Lebac con un importante vencimiento, que según analistas no será renovado en su totalidad.



En junio, el Banco Central había renovado sólo el 60%, un total de $308.473 millones, del vencimiento de Lebac por $514.779 millones, pese a elevar la tasa de interés de 40% al récord de 47% anual para el plazo más corto, en un intento por volver más atractivo al peso y frenar la demanda de dólares.



El analista Gustavo Quintana indicó que "el resultado de la licitación de Lebac puede influir para determinar si el proceso de pax cambiaria se mantiene o si por el contrario, se volverá a unas jornadas con alta volatilidad y cambios bruscos en la cotización del tipo de cambio local".



En la rueda de este lunes, la leve supremacía de la oferta verificada en el primer tramo permitió que los valores anotaran mínimos en los $ 27,25 luego de un comienzo en el que se registraron operaciones en los $ 27,30. La aparición de órdenes de compra alteró la tendencia de debilidad y los valores reaccionaron con subas que los volvieron a acercar a los niveles del inicio. La demanda se acentuó en el último segmento del mercado y generó una suba que al final hizo que el dólar tocara máximos en los $ 27,36 con las últimas operaciones. El volumen total bajó un 27% a u$s 453 millones.



"La estrategia del Gobierno de secar de pesos el mercado está dando un poco de certeza, con las licitaciones de los u$s 100 millones diarios del Tesoro, pero además sostiene las altas tasas de interés y aumentó los encajes (bancarios)", dijo Matías Roig, de Portfolio Personal.



Para el economista Amilcar Collante, "la cuestión cambiaria tuvo un giro en las últimas semanas y está controlada la cantidad de pesos en el circulante". En ese marco, señaló a ámbito.com que "el Banco Central tiene previsto subir nuevamente encajes el 18 de julio", lo que implicara que aún no renovado una parte del stock de Lebac, el BCRA secará la plaza de pesos".



El mercado estuvo atento además a la licitación de la reapertura de Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con vencimiento en 2020 (BOTE 2020) que llevó a cabo la cartera de Hacienda. Tras el cierre del mercado se anunció la colocación de $ 44.955 millones al 26%.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó en baja hasta llegar a operarse al 48%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario bajaron su rendimiento, operándose a 30 días al 46,50%, y a 65 días, al 45,25%.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 503 millones, el 40 % se negoció entre julio y agosto con precios finales a $ 27,865 y $ 28,975 respectivamente con tasas de 44,9% y 46,84% TNA.



En tanto, en la plaza informal, el blue subió 17 centavos a $ 28,85, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación", a su vez, avanzó tres centavos a $ 27,31.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 14 millones y terminaron en u$s 61.308 millones.