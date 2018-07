Cómo repercutió el aumento en los precios de los cigarrillos en Paraná

Economía Vuelve a subir el precio de los cigarrillos y es el quinto aumento del año

Los precios

Este lunes se evidenció el quinto aumento del año en el precio de los cigarrillos. Primero lo hizo la tabacalera Massalin Particulares, y ahora fue el turno de la empresa British American Tobacco -la ex Nobleza Piccardo-.consultó en un quiosco del microcentro paranaense, cómo impactó esta nueva suba entre los consumidores."Los fumadores no tienen en cuenta el precio, porque ya saben que aumenta y lo pagan", sostuvo María del Carmen, del drugstore ubicado en la intersección de calles 25 de Mayo y Belgrano."Es un vicio que es muy difícil de dejar", remarcó.En la oportunidad, reveló que "se incrementó la venta de cigarrillos sueltos, los más baratos".Aunque según aclaró, ese movimiento solo se evidencia "durante los primeros días después de los aumentos, porque los fumadores siempre vuelven a su marca preferida".Respecto de los precios, la comerciante comentó que varían desde los 29 pesos hasta los 69 pesos."Se complica para dar vuelto porque la moneda de dos pesos, prácticamente no existe", comentó al respecto. "Muy pocos clientes traen cambio y es problema darle un caramelo de vuelto a un fumador", acotó.El Lucky Strike Red Box pasará a costar $61 para el paquete de 20 unidades y $33 para el paquete de 12 unidades. Para las marcas Camel y Parisennes, el precio será de $64 para la versión box de 20 unidades. Por otro lado, el precio de Pall Mall KS de 20 será de $60.Mientras que entre las principales marcas de Massalin Particulares se encuentran Marlboro, que ya cuesta $63 en su versión KS y $ 64 en su versión box.Los Philip Morris, por su parte, $60 en su versión KS y $61 en box; y Chesterfield, que sale $52 en su versión KS y $53 en su versión box.Otras marcas como Benson & Hedges, Parliament y Virginia Slims se venden a $69 en su versión box de 20 cigarrillos.Por un acuerdo con el gobierno nacional, los precios sufrirán un último ajuste en lo que resta de 2018. Se dará durante el mes de octubre, y la modificación debería estar ajustada con el índice de precios al consumidor, es decir, con la inflación de este período.