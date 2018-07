Hinchas argentinos figuran entre los que más gastaron en los estadios rusos

La compañía VISA, socio y servicio de pago oficial de la FIFA, detalló que, desde el partido inaugural hasta la serie de semifinales.Los datos destacan la mayor adopción de tecnología de pago innovadora por parte de los consumidores, siendo el cincuenta por ciento de las compras con Visa en las sedes del torneo realizadas mediantecon tarjetas, dispositivos móviles y wearables.Como promedio, los propietarios de tarjetas Visa gastaron 1,408 rublos por transacción (aproximadamente unos 23 dólares) dentro de los estadios a lo largo del torneo, siendo los aficionados de Rusia quienes más gastaron.Los locales fueron seguidos por estadounidenses y mexicanos, respectivamente.Según VISA, los diez países cuyos aficionados registraron el gasto más alto con sus tarjetas Visa dentro de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA fueron:1. Rusia: 750 millones de rublos (u$s $12 millones)2. Estados Unidos: 188 millones de rublos (u$s $3 millones)3. México: 94 millones de rublos (u$s 1.5 millones)4. China: 67 millones de rublos (u$s 1.1 millones)6. Perú: 35 millones de rublos (u$s $560,000)7. Inglaterra: 34 millones de rublos (u$s 550,000)8. Brasil: 28 millones de rublos (u$s 500,000)9. Colombia: 26 millones de rublos (u$s 420,000)10. Australia: 25 millones de rublos (u$s 400,000)Las compras individuales promedio más altas se observaron en las categorías de mercancía adquirida dentro del estadio (4,200 rublos; aproximadamente unos u$s 68.00), mercancía adquirida en Fan Fest (3,300 rublos; unos u$s $53.00) y consumos de comidas y bebidas dentro del estadio (800 rublos; aproximadamente USD $13.00)."Los patrocinios de Visa nos permiten mostrar las innovaciones de pago más recientes en un escenario global", puntualizó Lynne Biggar, vicepresidente ejecutiva y líder global de mercadeo y comunicaciones de Visa Inc.Los datos sobre el gasto de los propietarios de tarjetas Visa durante el Mundial "ilustran el crecimiento de los pagos sin contacto en Rusia y la forma en que los aficionados se benefician de estos pagos rápidos y seguros para pasar menos tiempo en fila y más tiempo enfocados en lo que ocurre en la cancha".Hasta ahora, el encuentro inicial entre la nación anfitriona y Arabia Saudita en el Estadio Luzhniki registró el volumen de pagos más alto, ya que los aficionados gastaron más de 55 millones de rublos (aproximadamente u$s 900.000)Del consumo total registrado en el partido inaugural, un 69 por ciento provino de ciudadanos rusos y un 31% de personas de otras nacionalidades.