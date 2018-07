Más marcas se suman a la suba en los precios de los cigarrillos

Los nuevos precios

Economía Aumentan 5 por ciento los precios de los cigarrillos desde este lunes

La empresa tabacalera British American Tobacco (BAT), ex Nobleza Piccardo, aumentará a partir del lunes un 5% el precio de sus marcas de cigarrillos.La compañía informó que la decisión se debe a la "suba del impuesto mínimo tras vigencia tras la última reforma tributaria del 1 de marzo sobre los cigarrillos y en particular sobre el tabaco para armar y los cigarritos".En esa línea, señaló: "Mayores impuestos significan una baja en la venta legal de cigarrillos, una caída de la recaudación fiscal y el aumento de la demanda ilegal por lo cual todos los actores involucrados se perjudican".BAT reiteró, por otra parte, "su preocupación por el crecimiento del comercio ilícito en el país y por el no cumplimiento del pago de impuesto mínimo por parte de las tabacaleras locales".Con el nuevo reajuste, el valor de Lucky Strike Box 20 se elevará a $ 61; mientras que Lucky Strike Red KS y Red Box 12 aumentarán a $ 60 y $ 33, respectivamente.El precio del Lucky Strike C&R Box se irá a $ 64 y Lucky Strike C&R KS a $ 63. Por otro lado, el valor del Rothmans Red KS 20 subirá a $ 51 y el formato Box 20 a $ 52.Asimismo, el costo del Rothmans Click KS 20 se irá a $ 52 y el formato Box 20 a $ 53.Finalmente, el precio de Pall Mall KS 20 llegará a los $ 60.