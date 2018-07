Supermercadistas alertan sobre "una caída del consumo desde hace varios meses"

El vocero de la Federación Argentina de Supermercados, Fernando Aguirre, dijo que "hay una caída del consumo que viene de hace varios meses", debido a que "los salarios son el último precio que se ajusta".



"La caída del consumo viene de hace varios meses, cada vez que hay una crisis pasa lo mismo", sostuvo en declaraciones a radio Continental.



"Los salarios son el último precio que se ajusta. Los precios siguen subiendo, el salario está quieto y la gente no puede comprar, o por lo menos no puede comprar lo que compraba antes", amplió.



Aguirre agregó que en el contexto actual "congelar los precios es un paliativo" y afirmó que decir que los supermercados son los "culpables" de la inflación "no resiste el menor análisis, no tiene sustento. En la Argentina los supermercados tienen problemas serios de rentabilidad, sobre todo las cadenas pequeñas y regionales".



"Lo que nosotros vemos es que todos los gobiernos usan la cotización del dólar como una herramienta antiinflacionaria. Durante la época del 1 a 1 pasaba lo mismo: el dólar tenía un precio ficticio que servía para tener controlada la inflación, pero cuando fue a su precio natural vino la crisis", declaró.



Calificó además como "muy serio" que los supermercados tengan que esperar 18 días hábiles en cobrar las compras con tarjeta. "En el caso de las tarjetas de débito, la acreditación debería ser inmediata. Otro tema es el monto de las comisiones, que acá son de las más grandes de Latinoamérica", concluyó.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en abril las ventas en los supermercados acusaron una baja importante. Las ventas a precios constantes, que indican el volumen de lo vendido, llegaron a un total de $21.473,4 millones , lo que representa una caída de 2,1% respecto a abril de 2017.



De acuerdo a las consultoras privadas, los datos negativos se registran también en mayo, cuando comenzó el traslado de precios por la suba del dólar.