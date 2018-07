Según un informe nacional, Entre Ríos cumplió con las metas fiscales

De acuerdo al informe difundido en medios nacionales por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el periodo enero mayo de 2018, respecto del mismo periodo del 2017, la recaudación de Entre Ríos se ubica en torno al 31 por ciento, por encima de las de Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, y Ciudad de Buenos Aires, entre otras. El promedio de la variación del conjunto de provincias analizadas arroja un 28,7 por ciento.



"Este desempeño de los ingresos tributarios sigue contribuyendo al sostenimiento de las finanzas provinciales y la búsqueda del equilibrio fiscal, en un escenario en el que el gobierno de Gustavo Bordet ha debido reforzar las partidas presupuestarias para la atención de la mayor demanda social y sanitaria, así como el mantenimiento de la obra pública con fondos netamente provinciales, siempre en un marco de austeridad, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos", hizo notar el titular de ATER, Sergio Granetto.



Además, el funcionario explicó que en medio del cumplimiento del Consenso Fiscal suscripto por las Provincias y la Nación, el comportamiento de la recaudación provincial se ve influenciada por la baja de la alícuota de Ingresos Brutos al sector comercial micro y pequeño (hasta 75 millones de pesos anuales), y las exenciones dispuestas para el sector agropecuario e industrial.



También se valora la no percepción de los primeros vencimientos del impuesto inmobiliario rural derivados de la declaración de emergencia del sector agropecuario; y la disminución del consumo que muestran diversos indicadores y que impacta principalmente en la recaudación de Ingresos Brutos, el impuesto más importante de la provincia. De no mediar estas reducciones, probablemente la evolución sería mayor.



No obstante, según informaron fuentes provinciales, la recaudación provincial alcanzo las metas fiscales para el periodo considerado con un 6 por ciento por encima del objetivo presupuestario previsto al 31 de mayo, y 5 puntos por encima de la inflación (considerando el índice de precios al consumidor según lo que indica el informe del IARAF).



Al respecto, desde la ATER se puso en práctica una intensa batería de acciones en materia de gestión de cobranza, focalizada fundamentalmente sobre los grandes contribuyentes. Esto explica que la recaudación siga teniendo un crecimiento real, pese incluso a la importante caída del consumo.



Así es como en el mes de julio se concretó un régimen especial de regularización para todo el sector comercial micro, pequeño y mediano, con muy buenos resultados, y con la reducción casi total de accesorios con el objeto que los contribuyentes puedan estar al día con sus obligaciones.