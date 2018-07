Melconian aseguró que "la plata del FMI no alcanza"

El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian pronosticó un panorama complejo para la economía hasta fines de 2019 al advertir que el crédito de 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) "no alcanza", por lo que el país deberá volver a tomar deuda antes de lo previsto.



"Toda la plata del FMI no alcanza; el país necesita esto: cumplir las metas y volver a salir al mercado a buscar financiamiento", dijo el economista al disertar en Resistencia.



Melconian estimó que la salida de la crisis financiera que atraviesa la Argentina, agravada por el contexto internacional volátil, comenzará a ver su fin recién a "finales de 2019", por lo que todavía resta más de un año de turbulencias.



El economista apuntó que el gobierno deberá avanzar en un "acuerdo político con la oposición" para "lograr un equilibrio", en un escenario en el que "la actividad económica caerá y el salario real retrocederá ante la inflación".



Ese acuerdo político, dijo el exfuncionario de Cambiemos, debe permitirle al gobierno poder cerrar un presupuesto 2019 que cumpla las metas comprometidas ante el Fondo Monetario, publicó el diario chaqueño Norte.



Melconian apuntó que parte de los problemas macroeconómicos que presenta la Argentina son responsabilidad de "la herencia de 2015", que ha planteado "eventos que son irremontables en un solo mandato" presidencial.



Según dijo, "murió" el "Plan A" del gobierno de Mauricio Macri, que consistía en "planillas de Excel y el superoptimismo del equipo económico".



Indicó en ese sentido que el "Plan B" está en marcha y consiste en el acuerdo con el FMI, con dos desafíos: controlar la presión cambiaria y empezar a bajar la tasa de interés cumpliendo las metas comprometidas (especialmente la fiscal).



Más a futuro, un potencial "Plan C" podría contener "mayores dosis de heterodoxia", lo que significaría incluso una devaluación más pronunciada del peso con retenciones a las exportaciones de algunos rubros de la economía, como el campo.



El economista agregó que si ninguno de esos dos últimos planes da los resultados esperados, "también en el horizonte podría aparecer un "Plan D", con más controles de capitales y más regulaciones".