Productores tamberos se mantienen en estado de alerta

Los representantes lecheros de la Confederación Rurales Argentinas, a través de sus Confederadas (CARSFE, CARBAP, FARER y CARTEZ), se reunieron en la Sociedad Rural de Rosario en virtud de la grave situación que atraviesa el sector.



En el encuentro, se analizó la posibilidad de que se pague al productor un poco más por el litro de leche; se resolvió solicitar audiencias con los ministros de Producción de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe; al tiempo que no descartan la posibilidad de futuras medidas de acción gremial.



A continuación, el textual de lo resuelto por los tamberos:



- Que la posibilidad de mejora sustancial del precio de la leche al productor está en la cadena láctea que va del consumidor al productor, ya que el producto elaborado más básico que es el queso cremoso da para pagar más de $8 el litro, recibiendo hoy el productor tan solo $6,70.



- Que habiéndose analizado el plan de propuestas de CRA hacia el sector lechero se decidió solicitar una reunión urgente con los cuatro ministros del área de cada provincia (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) para plantearle el mismo, ya que los funcionarios responsables del Gobierno Nacional no han dado respuesta acorde a la grave situación coyuntural y estructural de la lechería.



- Que dejar que todo se resuelva sin hacer nada significara el peligro de que en poco tiempo se corra el riesgo de perder el 50 % de los tambos de la Argentina. (El 75,4% de los tambos producen menos de 3000 litros diarios y aportan el 40% de la producción de leche del país: Fuente OCLA).



- Se resolvió finalmente mantenerse en estado de alerta, no descartando futuras medidas de acción gremial al respecto.