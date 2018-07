Consejos para comprar con tarjeta de crédito y evitar deudas

Sin embargo, pueden ser armas de doble filo y deben ser manejadas con cuidado debido al atractivo que genera. Para evitar sorpresas, te contamos algunos consejos para un mejor control de gastos y evitar problemas financieros.



Según datos brindados por el Ministerio de Producción, cerca de la mitad de las ventas realizadas en abril (el 48%) se financiaron en 12 cuotas. Esto puede generar problemas debido a la extensión de los planes de pago, generando deudas que luego se transforman en impagables.



Rodrigo Nadal, director de una reparadora de crédito, sostuvo que cuando se realizan compras en seis o doce cuotas "sucede que las personas pueden perder la noción del tiempo que le llevaría pagar determinado producto y que a mitad de este plazo realicen una nueva compra a un monto elevado".



En dichos casos, puede ocurrir que en durante varios meses la persona tenga que pagar una variedad de productos de costos elevados al mismo tiempo. "Para evitar esto es importante mantener un control exhaustivo de las compras que se realizan, más aún si se tienen varias tarjetas" explicó.



En primer lugar, Nadal explicó que suele ser común incentivarse pensando que los montos mensuales son pequeños. Sin embargo, es necesario identificar que no será el único gasto que se realice en todo el año. Es por eso que al financiar una compra se debe tener en cuenta cuánto dinero se destina a los gastos fijos y variables, además de prever un monto para emergencias. "Si no se analizan estos factores las personas se pueden encontrar a fin de mes con un monto de crédito a pagar que se encuentra fuera de su presupuesto", señaló.



Para evitar que la situación se torne insostenible, Nadal brindó algunos consejos para realizar compras con tarjetas de crédito. Realizar un presupuesto mensual

"Es importante identificar los ingresos particulares de cada persona y cuánto dinero puede destinar a gastos fijos y variables. También se puede fijar el gasto de la cuota mensual durante el tiempo que se disponga para realizar el pago y de esta manera recordarlo con más facilidad. Este documento también permite evitar compras innecesarias que no se ajusten a las finanzas personales". Guarde sus comprobantes

"Una buena opción es archivar los recibos de las compras cuyo pago se extiende por muchos meses para no perder el objetivo y evitar superponer gastos. Es importante mantener la constancia en el control de seguimiento de las cuotas por pagar para planificar las compras y no tener saldos elevados". Evitar tener más de una tarjeta

"Al tener dos tarjetas puede suceder que la persona no tenga un control riguroso de sus gastos y se encuentre a fin de mes con grandes montos a pagar. En el caso de tener dos o más tarjetas, lo ideal es destinar una a los gastos diarios y otra con un monto más elevado para emergencias o grandes compras, de esta manera es más fácil realizar el seguimiento de los gastos". Evaluar cuál es la mejor opción de financiación

"Muchas veces pagar montos pequeños durante mucho tiempo no es la mejor opción de compra para una persona de acuerdo con sus finanzas y objetivos. Es importante analizar la situación financiera de forma detallada además de los intereses o descuentos que se puedan aplicar y elegir la opción que se adecúe mejor para cada uno". Evitar realizar compras impulsivas "Pensar que comprar varios bienes en cuotas financiadas a grandes plazos simplemente porque resulta más barato a fin de mes no es correcto. Ante una compra impulsiva la persona debe tomarse unos minutos para pensar si realmente necesita el producto y si se ajusta a su presupuesto mensual".