Procrear Joven: Muchos se retiran del programa por la devaluación

Programa devaluado

Reclamos al Gobierno

Inconvenientes para llegar a la casa

Las características

Claves

La línea Procrear "Ahorro Joven" apunta a que personas de entre 18 y 35 años accedan a su primera vivienda. Sin embargo, el sueño del techo propio para muchos de los que salieron elegidos parece haberse alejado y algunos de ellos decidieron salir del programa y llevarse el dinero del plazo fijo cuando venzan, por las nuevas condiciones económicas del país, la inflación y el dólar. Esta situación se repite en las demás líneas, así como en aquellas fuera del programa nacional.Este es el caso de Fernando, que cuando se anotó en el plan el dólar estaba a 18,65 pesos (enero) y hoy la divisa está 28,60 pesos. Este incremento en la moneda norteamericana de 53% ha hecho que deba ahorrar cerca de 25% más para poder acceder a su vivienda por la desvalorización de su plazo fijo y el aumento del precio de la vivienda. En enero la casa vista por este adjudicatario estaba a 1.260.000 (casa de dos dormitorios de aproximadamente 60 m2). En cambio, esa misma unidad ahora está a $ 1.800.000, 540 mil pesos más, o sea 25% por encima. Es decir que si aún aspira a esta casa deberá desembolsar de su bolsillo la diferencia.Pero también lo que les sucede a los ahorristas es que su dinero en el plazo fijo que plantea el programa se ha devaluado. La línea para jóvenes exige que deben ahorrar como mínimo 200 UVA mensuales durante 12 meses, lo que significa 2.400 UVAs. En enero, la unidad estaba a $ 21,15; si tomamos en consideración eso, estábamos hablando de que a comienzos de año el monto del ahorro era $ 50.760, que en dólares (a $ 18,65 en ese momento) eran 2.721. En cambio, hoy con la unidad a $ 24,43 el ahorro requerido se incrementó a $ 58.632, pero en dólares, tomando como registro la cotización del dólar en el Banco Nación ($ 27,80) disminuyó a 2.109 dólares. Por lo tanto, el ahorro en dólares cayó 22,49%, un inconveniente más a enfrentar.Analizando todas estos factores es que tanto Fernando, como Brenda decidieron salir del programa.Estas realidades se repiten consistentemente y se visualizan en las páginas de Facebook creadas por los mismos beneficiarios. Allí es donde quedan reflejados cada día quejas, reclamos, personas que se despiden porque no continuarán con la línea, otras que colocan dudas y algunas que optan por esperar y analizan realizar reclamos al Gobierno para que se les dé una solución a fin de año.Desde el Ministerio del Interior referentes del Procrear indicaron aque por el momento los números siguen siendo promisorios, y de hecho estiman entregar en los próximos días estadísticas positivas de la cantidad de personas que han ingresado y de cuánto están ahorrando.No obstante, cuando a los funcionarios se les planteó la situación de que muchos beneficiarios se están bajando del Procrear, señalaron: "Evaluaremos tomar las medidas que correspondan para acompañar a los seleccionados de Procrear Ahorro Joven, con el objetivo de que puedan seguir accediendo al mismo tipo de propiedad, según las condiciones que plantee el mercado".Para entender la situación en la que se encuentra más de un mendocino en la línea Procrear Ahorro Joven, primero es importante detallar cómo es el plan y cuáles han sido los inconvenientes que les han comenzado a aparecer. La persona que accedió a la línea Procrear Joven debe ahorrar como mínimo 200 UVAs mensuales durante 12 meses consecutivos, en depósitos a plazo fijo UVA.Cuando arrancó el programa, la UVA estaba a 21,15 pesos, hoy asciende a $ 24,43. Por lo tanto, el ahorro en una primera instancia era de $ 4.230 por mes, mientras hoy son $ 4.886. Vale decir, un incremento de 15,5%, un porcentaje por encima de cualquier paritaria y de la actualización de los ingresos. Este es el caso de Natalia, que contó a Los Andes que en su caso le estaba costando llegar al depósito, ya que su salario hasta el momento solo se había incrementado 5%.En segundo lugar, lo que propone el Procrear es que se pueda comprar una casa nueva o usada por valor de hasta 60 mil UVAs, que al día de hoy son $ 1.465.200. Lo que ocurre es que hay muchos beneficiarios que nunca accederán a una vivienda de más de un millón y medio, porque, como sucede con los bancos, la cuota del crédito no debe exceder el 20% o 30% de los ingresos familiares. Por lo tanto, en este caso hay dos opciones, o se tiene más ahorro para comprar una vivienda que no sea un monoambiente o desgraciadamente sólo queda salir del plan.Cabe indicar que en la línea joven el Estado Nacional acompaña con un subsidio no reembolsable de hasta 12 mil UVAs, que al día de hoy son $ 293.160, mientras que el ahorro deberá ser de al menos el 5% del valor de la vivienda a adquirir de familias o personas que tengan ingresos entre 2 y 4 SMVyM (entre $ 17.720 y $ 35.440). Así es que para una vivienda de 1.500.000 pesos, el Gobierno subsidiará cerca de 300.000 y la persona debe ahorrar por lo menos 5% de la vivienda, o sea $ 75 mil. Es decir que el préstamo hipotecario bancario sería de $ 1,125 millón. Esto deja una cuota mensual de $ 8.947 y los ingresos necesarios en el caso que se pidiera a 20 años deberían ser superiores a $ 35 mil. Con estos números, es que hoy deberían acceder a una unidad habitacional más pequeña, que no exceda de $ 1.300.000 y con ingresos de $ 28.000. Sin embargo, por ese monto, según Miguel Astorga, presidente del Corredor Inmobiliario de Mendoza, no hay nada, salvo que sea en zonas conflictivas.. El programa exige que durante doce meses se depositen en un plazo fijo 200 UVAs. Al precio de ayer son $ 4.886. Sólo se puede comprar una casa que el valor total llegue a 60 mil UVAs. Al día de la fecha sería de $ 1.465.800.. Si toma el total del préstamo en cuotas a 20 años serían $ 8.947 por mes y con ingresos superiores a $ 35 mil. Situación difícil para un joven adulto.