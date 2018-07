El dólar se hundió 53 centavos a $ 28,05 y es la tercera baja consecutiva

La recuperación de otras monedas regionales y el corsé monetario del gobierno, que mantiene su plena influencia, provocaron una nueva baja del dólar en el mercado local: el billete se hundió 53 centavos este martes a $ 28,05 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deEl billete acumuló su tercer descenso consecutivo y se movió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cayó 53 centavos a $ 27,37 por el desarme de posiciones que se produjo en sintonía con las monedas regionales y tras el feriado por el Día de la Independencia.La divisa norteamericana operó con llamativa debilidad desde el comienzo del día experimentando retrocesos que tuvieron escasos momentos de recuperación.Los valores más altos se anotaron a poco de comenzada la sesión, en los $ 27,85, cinco centavos debajo del registro del cierre anterior. El desarme de posiciones y los ingresos desde el exterior tuvieron un acentuado dominio en el desarrollo de las operaciones provocando caídas en la cotizaciónque se detuvieron cuando tocó mínimos en los $ 27,225.Una leve recomposición de la demanda verificada en el comienzo del último tramo de la jornada permitió una tenue recomposición de los precios que no alcanzó para revertir la debilidad expuesta durante el día."La recuperación de otras monedas regionales y una mejora en la paridad del euro frente al dólar norteamericano también colaboraron para redondear un clima más distendido y con menor presión sobre el tipo de cambio", destacó el analista Gustavo Quintana.Agregó que "el corsé monetario mantiene plena influencia en el plano local y en un contexto de menor volumen de negocios facilita la transitoria tranquilidad cambiaria que se observa en los últimos días, sin que esto signifique un viraje importante que asegure la permanencia en el tiempo de las actuales condiciones".Tres fueron los factores que contribuyeron a esta fuerte baja. Las divisas de la región se apreciaban fuerte contra el billete verde, pese a que éste operaba estable frente a una canasta de monedas de referencia. El real se apreciaba un 1,9%, el peso mexicano, un 1,4% y el peso chileno, un 0,8%En segunda posición, los inversores estuvieron atentos a nueva colocación de Letes del Tesoro y de bonos de la Nación dual.Las Letes que se licitan hasta este miércoles son un tramo en dólares, que es una reapertura del título, a un plazo de 210 días, con vencimiento el 8 de febrero del próximo año. También se licitará otra reapertura de letras en dólares, a un plazo de 378 días, con vencimiento el 26 de julio del año próximo.Asimismo, el ministerio de Hacienda colocará el miércoles un bono dual, cuya suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares.En tercer lugar, el Banco Central volvió a realizar la subasta diaria con dólares provenientes del acuerdo Stand By con el Fondo Monentario Internacional (FMI). El monto adjudicado fue de u$s 100 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,5268, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,4800.Por otro lado, el mercado esperaba para más tarde el anuncio de la autoridad monetaria sobre la tasa de política monetaria, aunque la mayoría de los analistas descontaban que se mantendrá en el 40% anual por la fuerte presión inflacionaria.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó nuevamente en el entorno del 50%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 74 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el mercado secundario mostraron cierta estabilidad, a 8 días entre el 52% y 56% TNA, la de 71 días se mantenía por debajo del 50%, al 49,75%.En el Rofex, donde se negociaron u$s 630 millones, el 50 % se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 28,1200 y $ 29,2300 respectivamente con tasas de 47,63 % y 47,70 % TNA.Por su parte, el blue se hundió 40 centavos a $ 28,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liquidación" cedió el viernes 22 centavos a $ 28,05.Por último, las reservas del Banco Central terminaron en u$s 60.915 millones, disminuyendo u$s 28 millones respecto al día hábil anterior.