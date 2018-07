En Wall Street, Duvojne prometió que Argentina saldrá rápido de la crisis

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se fue de Nueva York tras una visita relámpago con la convicción de haber cumplido su tarea. Al menos en lo que al ministro de Hacienda respecta, la idea era consolidar entre los grandes inversores dos conceptos fuertes que ya había esbozado en la conference call una semana antes: el Gobierno cumplirá con la reducción del déficit primario a 1,3% el año que viene y no precisará financiarse en los mercados externos hasta 2020.



Pero cara a cara con los grandes administradores de cartera también pasó un mensaje optimista sobre el futuro de la economía. Reconoció que la actividad está retrocediendo y que este tercer trimestre será especialmente duro por la caída del consumo ante los elevados niveles de inflación. Pero también indicó que se saldrá "rápido" de la recesión. "A partir de una mayor estabilidad del tipo de cambio, hay varios componentes que nos ayudarán a la recuperación. El campo, las inversiones y una recuperación de la demanda a partir de tasas de interés más bajas volverán a impulsar la actividad", explicó el titular del palacio de Hacienda, pensando ya en el 2019.



La principal reunión de la que participaron tanto Dujovne como su segundo en el ministerio, Guido Sandleris, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, fue en la casa central del JP Morgan en el corazón de Manhattan, en la avenida Park Avenue. Se trató de un almuerzo exclusivo en el que participaron una veintena de inversores que tienen fuertes posiciones en acciones y bonos argentinos.



Tras la exposición del ministro, las preguntas pasaron por las dificultades que podría enfrentar el Gobierno a la hora de reducir el gasto, también si es factible llegar al 2020 sólo con financiamiento interno y el efecto de la crisis económica sobre distintos indicadores de la economía. Dujovne prefirió no contestar preguntas sobre temas relacionados con el Banco Central, como por ejemplo el futuro de las tasas de interés, que se ubican por encima del 50% en el caso de las Lebac.



Eso sí, fue especialmente enfático a la hora de hablar de la reactivación, teniendo en cuenta que en el Presupuesto figura un crecimiento del 2% para el 2019. Sin embargo, en Hacienda están convencidos que la recuperación será mucho más vigorosa. Y plantearon ante los inversores que el salto que tendrá el campo luego de la sequía será el gran pilar, pero también apoyado en otros sectores que se beneficiarán de un tipo de cambio más alto, como también de un repunte del consumo tras un mal 2018.



Los fund managers que asistieron se mostraron más optimistas en relación a la situación de la Argentina, o como mínimo el pico de desconfianza parece haber quedado atrás. Claro que no es un efecto aislado: también comienza a notarse una recuperación de los mercados emergentes, que resultaron muy golpeados tanto por el precio de los bonos como la caída de las respectivas monedas.



"Si se consolida la mejora de los emergentes, no me extrañaría ver a las acciones argentinas recuperando un 30% en dólares en los próximos dos meses", señaló uno de los principales inversores que maneja fuertes posiciones en activos locales. Por lo pronto, ayer los ADR argentinos subían hasta 8% en Wall Street, una mejora que debería reflejarse hoy en el mercado local. En el caso de los bonos, sin embargo, la mejora fue marginal y estuvo lejos de lo que pasó en otros mercados.



Dujovne también dejó en claro que no se negocia la meta de déficit primario desde 2,7% a 1,3% para el 2019. "Nosotros ya presentamos cómo queremos llegar a esa disminución. Pero si tenemos que modificar algunos recortes por otros estamos dispuestos. Lo que no vamos a hacer es ceder con la reducción del rojo fiscal", agregó.



También aclaró que se mantendrán las reducción de alícuotas impositivas previstas en la reforma fiscal, especialmente en lo que respecta al impuesto a las Ganancias. Sin embargo, en el mercado creen que podría dilatarse la reducción planeada para Ingresos Brutos se postergue en caso de que no se llegue a cumplir con la reducción del déficit primario. El ministro se mostró, además, confiado en que el Presupuesto 2019 será aprobado en el Congreso. "Hay un buen diálogo con los gobernadores peronistas y pensamos que son ellos los que influirán en las decisiones de los legisladores", agregó.



El ministro retomará hoy su actividad en Buenos Aires, mientras que Bausili y Sandleris partieron rumbo a Londres para seguir con los encuentros con los grandes fund manangers.