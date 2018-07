Tradicional fábrica de talcos, jabones y desodorantes estaría cerca de cerrar

Los talcos, jabones y desodorantes de la marca Véritas son parte del inventario tradicional argentino, pero como consecuencia de la crisis que afronta su firma controlante La Fármaco están muy cerca de desaparecer de las góndolas, según el informe del diarioDesde 2016 La Fármaco pertenece a la compañía salteña dedicada a la producción de artículos para limpieza Santiago Sáenz que se la compró a la multinacional Unilever.La compañía ingresó en una fuerte crisis muy poco tiempo después de concretar la compra de La Fármaco y según detallan. Hoy sus cuatro plantas de producción (tres ubicadas en salta y una en Buenos Aires) continúan funcionando, pero a menor ritmo y reina la incertidumbre entre susA su vez la calificadora de riesgo Fix explica: "Tras la adquisición de La Fármaco, la compañía no logró llevar a cabo el proceso de consolidación de las operaciones de gestión de marcas, producción y comercialización, en un segmento de mercado y localización geográfica previamente ajenos a Santiago Sáenz".A mayo, según los registros del BCRA, Santiago Sáenz muestra una deuda bancaria total de $375 millones, el 83% en situación 4 (con alto riesgo de insolvencia), el 11% en situación 3 (con problemas / riesgo medio) y sólo el 6% en situación 1 (normal, sin atrasos en los pagos). Al mismo tiempo, muestra 12 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $267.400.En cuanto a La Fármaco, que es subsidiaria de Santiago Sáenz, también muestra una deuda bancaria con problemas, por un total de $43 millones, el 8% está entre situación 2 y 3 (con atrasos en los pagos y alto riesgo) y sus cheques rechazados ascienden a poco más de $3,2 millones.Los resultados de su último balance tampoco son muy alentadores, a junio de 2017 Santiago Sáenz junto con La Fármaco habían facturado poco más de $1.278 millones y afrontado pérdidas por un total de $97,6 millones. Más acá en el tiempo en su ejercicio por el período de nueve meses a marzo de este 2018 con ventas totales por $1.064 millones ya mostraba un resultado negativo de poco más de $131,7 millones.En enero pasado la empresa además emitió ON negociables por $78 millones que en los próximos meses tendrían que comenzar a pagar interés y capital, pero ante la apertura del concurso esta operación no se ejecutaría tal como está previsto en el prospecto de emisión. Lo mismo sucede con su primera emisión que data del año pasado por hasta $100 millones.Ahora bien, desde el sector empresarial detallan que la salida de esta difícil situación es el ingreso de capitales frescos o más bien que un grupo inversor grande se haga cargo de la totalidad de la empresa o sus sociedades controladas.