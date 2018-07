Precios de productos importados aumentan hasta 5 veces más que los nacionales

Un relevamiento realizado por la consultora Focus Market analizó la evolución de precios de la misma categoría de productos importados vs. nacionales del 20 de abril al 1 de julio de 2018, periodo en el que el dólar aumentó en medio de una corrida cambiaria.



Hasta abril, el dólar "pisado" por el Gobierno provocó que muchas empresas distribuidoras de bienes de consumo masivo comenzaran a incrementar sus importaciones para abastecer al canal mayorista y minorista local en sustitución de bienes de consumo nacionales que evolucionaban al ritmo de la inflación argentina.



"A partir de la devaluación del peso frente al dólar de un 60 % comienza a invertirse la ecuación de bienes de consumo importado vs bienes de consumo nacionales en la evolución de precios en góndola", indica el informe.



De la comparativa de precios, realizada mediante Scanntech (lector de punto de venta), surge con relación a los productos seleccionados en cada categoría el siguiente diferencial: cerveza alemana en botella se incrementó 32,1 % en su precio vs. 7,1% la nacional y para el caso de la presentación en lata aumentó 20,7 % vs. 4 % la nacional. En el caso del chocolate importado subió 19,1 % vs. 4,1 % el nacional. En el caso de lata de atún el importado se incrementó 15,4 % vs. 7,9% la nacional 7,9 %. En café el importado evolucionó 11,5% y el nacional 5,6%.



Ámbito.com