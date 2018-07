Advierten que hay un fuerte impacto de la devaluación en economías regionales

En el marco de la coyuntura económica-financiera actual, el economista Jorge Day del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, comentó que "el tipo de cambio real es el más competitivo de los últimos ocho años, comparable al registrado en 2010 y la devaluación ha sido más fuerte que la de 2014 y 2016, episodios en los que la inflación posterior anuló los efectos favorables a la exportación". En este sentido, advirtió que "ahora, el comportamiento de la inflación puede ser distinto, pero esto deberá corroborarse en la práctica".



Ante el aumento del tipo de cambio en estos dos meses, cabe preguntarse cómo quedan posicionadas las economías provinciales en este nuevo contexto nacional. Al respecto, Day explicó: "Un dólar más alto beneficia a los exportadores, y más a aquellos que tienen bajos costos dolarizados, como varias de las denominadas 'economías regionales' (frutas)".



Según el analista de Ieral, al observar el mapa de Argentina, en todas las provincias, hay ganadores y perdedores con esta devaluación. Las más beneficiadas serían las más exportadoras, entre las cuales están las de la Región Pampeana y varias de la Patagonia. Como contrapartida, señaló: "Algunas provincias norteñas, con bajo grado de exportaciones y más dependientes de fondos nacionales, estarían entre las complicadas en este nuevo contexto, aunque varias de ellas han podido desarrollar sectores privados enfocados a la exportación, que pueden tener ahora su oportunidad (litio, limones, té, forestación, etc.)". Buscando la salida Considerando aquellas economías regionales perjudicadas, ya sea porque están directamente relacionadas al mercado interno, y el costo de sus insumos se encuentra en dólares, el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, recibió a una comitiva de productores agropecuarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), encabezada por su presidente, Gerardo Díaz Beltrán, para conocer el estado actual de cada uno de los complejos productivos tras los movimientos cambiarios de las últimas semanas, y debatir soluciones a corto, mediano y largo plazo.



Al respecto, Infobae consultó a Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, sobre la respuesta ante estas solicitudes. "El ministro dice que está trabajándolo para brindar soluciones. Todos estamos aportando ideas e inquietudes con el fin de lograr ejecutar el Mínimo No Imponible en las economías regionales", y agregó: "En cuanto a las tarifas diferenciales, Etchevehere tomó el pedido y sabe cuál es la realidad de los electrodependientes".



Para Vernengo resulta necesario bajar los costos de aquellas producciones que tienen que sustraer agua a más de 200 metros al subsuelo. En este sentido argumentó: "Una cosa es sacar agua de la superficie para regar y otra, es como ocurre en Cuyo que se necesitan pozos de más de 200 metros de profundidad con un costo altísimo". Las inquietudes se repiten Como parte de la agenda se hizo hincapié en la importancia del financiamiento, punto en el que Etchevehere remarcó los créditos del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) para aquellas pymes exportadoras. No hay reunión de economías regionales, en la que no se traten cuestiones relativas a la infraestructura y diferentes elementos relacionados con la competitividad de las economías regionales como aspectos impositivos, costos logísticos, herramientas comerciales y de transparencia, y la apertura de nuevos mercados. A su vez, desde CAME reconocieron que resulta fundamental trabajar para incrementar la demanda en el mercado interno y aumentar la participación en el precio de venta final del producto, que actualmente ronda el 24%.



En representación de CAME, también asistió el titular del área de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez junto a los presidentes de la Federación Económica de Mendoza (FEM); la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER); el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU); la Asociación de Productores de Alimentos del NOA (ALINOA), y el representante de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz.