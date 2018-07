Comprar un auto, más difícil: se necesitan 13 sueldos para un modelo económico

De esta manera se revierte la tendencia del primer semestre del año, cuando solo hacían falta 10,6 sueldos.



De acuerdo al relevamiento de la consultora Invenómica, "este es el principal motivo que explica el freno de las ventas" de vehículos, porque "si los salarios no acompañan los aumentos de los bienes durables las ventas se contraen de manera casi automática".



"En mayo ya se había advertido un freno en las ventas de vehículos ante los fuertes aumentos de precios. Pero muchas operaciones se habían concretado en los dos meses previos y las ventas en mayo aun mostraron un crecimiento. Sin embargo en junio la situación es diferente y se registra una caída en torno al 18% respecto al mismo mes del año anterior según ACARA", describe el informe.



Agrega además que "en los primeros meses de 2018 se había registrado un mínimo histórico en cantidad de sueldos necesarios para adquirir un vehículo pequeño gracias a los fuertes descuentos de las terminales y la recomposición salarial por el ajuste de paritarias y clausulas gatillo".

"Puntualmente, se alcanzó un mínimo de 10,6 sueldos para comprar una unidad pero esta tendencia se revirtió fuertemente a partir de abril. En dicho mes el dólar comenzó a registrar una fuerte volatilidad y con ello las terminales comenzaron a aumentar precios de lista y reducir bonificaciones", añade.



Según consigna, a fines de 2017 la categoría de pequeños hatchback -compuesto por modelos como el Gol Trend, Sandero, Fox, Argo, 208, Etios, Onix, entre otros- alcanzaba un precio promedio en torno a $ 294.000 incluidas las bonificaciones. En cuanto a los salarios, la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado según el Ministerio de Trabajo, se ubicaba en torno a $26.400.



A junio de 2018 la situación cambió y los precios de los vehículos pequeños aumentaron alrededor de un 15% en solo dos meses (mayo y junio), y los salarios no acompañaron dicho incremento. Actualmente el precio promedio de los pequeños hatchback alcanzan los $ 360.000 incluidas las bonificaciones. Salvo contadas excepciones, ya no existen modelos ni versiones por debajo de los $ 300.000.

