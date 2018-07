Incremento este mes en los haberes de más de un millón de jubilados

En uno de sus artículos, la normativa dispone garantizar que ningún jubilado o pensionado que haya obtenido su prestación sin recurrir a una moratoria por partes impagos, puede ganar menos que el 82% del salario mínimo, vital y móvil.



A partir de este mes, el ingreso básico para los trabajadores asalariados se incrementa de $9500 a $10.000, según lo que ya se había establecido el año pasado por decreto. Entonces, el monto garantizado para las jubilaciones que gestiona la Anses se eleva de $7790 a $8200.



Como actualmente el haber mínimo es de $8096 en bruto (se ubica en esa cifra a partir del mes pasado, por aplicación del ajuste del 5,69% derivado de la ley de movilidad), la diferencia que, como máximo, verán los jubilados en sus bolsillos será de alrededor de $100, una vez descontado el aporte al PAMI, del 3%.



Quedan al margen de esta disposición quienes obtuvieron su ingreso mensual tras haber adherido a un plan de moratoria. De esta manera, durante este mes y el próximo regirán en la práctica dos haberes básicos, porque los no alcanzados por la garantía seguirán con un ingreso mínimo de $8096.



Los que sí recibirán el aumento serán los beneficiarios de 1.112.987 prestaciones, según señalaron fuentes de la Anses. De ese total, hay 487.484 jubilaciones y 625.503 pensiones.



En septiembre, en tanto, habrá una nueva recomposición que será de alrededor de 6,7%, con lo cual la jubilación mínima se ubicará en aproximadamente $8638 (el índice todavía no fue formalizado, pero ya es posible hacer el cálculo porque fueron publicados los valores de las variables que son parte de la fórmula).



Esa cifra es superior a la del ingreso garantizado, por lo cual y en principio, en el noveno mes del año quedaría unificado nuevamente el haber más bajo que cobran los jubilados y pensionados. De todas formas, habrá que ver si para entonces entra en vigencia un nuevo salario mínimo (no hay nada dispuesto aún), lo cual modificaría el escenario.



El martes próximo, 10 de julio, comienza el calendario de pago de las jubilaciones de la Anses. Ese día será el turno de quienes cobren haberes de hasta $9201 y tengan un CUIT terminado en 0. Luego se irán sumando progresivamente los pasivos con ese nivel de ingreso, para quienes el calendario terminará el día 23. Los que perciben un ingreso de más de $9201 podrán retirar su dinero entre los días 24 y 30 de este mes, dependiendo la fecha exacta del número con el que termine el CUIT.



La garantía del 82% rige solamente para ingresos bajos, ya que la comparación se establece con el salario mínimo, vital y móvil, y no con la remuneración cobrada en actividad por cada persona que se jubila. La primera vez que se aplicó este esquema fue en enero de este año. En ese mes, el monto garantizado quedó fijado en $7790, ya que en ese momento el menor ingreso para los trabajadores asalariados se había elevado de $8860 a $9500.