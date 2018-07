Gualeguaychú: Crean una sala de extracción de miel "modelo" en la provincia

El presidente de la Cooperativa Apícola Gualeguaychú, Gustavo Sack, detalló las obras que se llevan adelante en una sala de extracción que cuenta con todo lo que requiere el mercado. También se refirió al momento que vive el productor y cómo tiene que trabajar con un sistema electrónico que implementó el Senasa.



Vive de lo que produce en una economía regional que supo disfrutar de mejores momentos. A diferencia de otros productores este es su "medio de vida", pero además de producir rige los destinos de la Cooperativa Apícola Gualeguaychú, entidad que a pocos metros de la Ruta 14, en el ingreso al paraje rural Las Mercedes, trabaja en los detalles de "un edificio que será modelo en toda la provincia", aseguró en diálogo con ElDía.



El edificio comenzó a construirse en 2008 con un crédito que aun hoy están terminando de pagar. Al respecto, Sack contó que si bien no se ha terminado la obra, el grueso de la misma está "prácticamente lista".



"Estamos en la última etapa de construcción gracias a un aporte del Provedi ?Programa de Desarrollo de Vivienda? de la provincia, mientras esperamos un segundo desembolso para terminar la obra", contó el productor.



En cuanto a la maquinaria que necesitan para trabajar, dijo que a través de un proyecto que armaron junto al Ministerio de Agricultura de la Nación, "elevamos los precios de lo que necesitamos para operar".



Explicó, además, que lo que se requiere para que la planta trabaje es "un cuchillo desoperculador, máquina de centrifugado, tachos decantadores, bombas y otros elementos". Por lo que "instalar la maquinaria demanda no más de tres días, es algo sencillo y práctico de hacer".



En tanto, sobre las metas planteadas por los cooperativistas, dijo que la próxima temporada buscarán trabajar con un nivel "acorde a lo que exige el mercado, particularmente Estados Unidos y los países de la comunidad europea".



En esta línea, destacó el sistema de trazabilidad que se controla vía on line, puesto en vigencia el 1º de julio por el Senasa. "Las exigencias cada vez son mayores y a la hora de salir a pelear nuestro producto saber de dónde proviene la miel ayuda y mucho", consideró. Puerto Seco Una vez concluida la obra, desde el edificio de la cooperativa se podrán embarcar tambores "con destino de exportación", por lo que las instalaciones de Gualeguaychú se convertirán en una suerte de puerto seco, como en su momento pasó en Larroque. "La idea es poder traer los contenedores y consolidarlos en el lugar. Nos faltaría instalar el sistema de cámaras que trabajaría en conjunto con la Aduana al momento de despachar un contenedor", indicó Sack. Sistema de Trazabilidad El sistema de trazabilidad se encuentra operativo desde el 1º de julio, mediante adhesión online en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Cabe destacar que los productores que posean tambores etiquetados ya pueden utilizarlo, en tanto que todos aquellos que no los tengan podrán usarlos con remisión de la información en remitos o documentos como se realiza habitualmente, y hasta que agoten su stock, con fecha límite al 31 de diciembre del 2018. Requisitos Los requisitos para uso del sistema, además de poseer CUIT/CUIL y clave fiscal 2, son:



Haberse inscripto o actualizado en el Registro Nacional de Productores Apícolas de manera auto gestionada a través de sistema RENAPA online de acuerdo a la Resolución ex SAGPYA N° 283/01 y sus modificatorias. (http://renapa.magyp.gob.ar)



Poseer la sala de extracción habilitada de acuerdo a la Res. ExSAGyP N° 870/06 y registrada en el Sistema Único de Registros del Senasa (Res. Senasa N° 515/16).



El fin de este nuevo sistema es fortalecer la cadena, agregando valor al producto a través de la agilización, transparencia y control en tiempo real de los sucesos que van aconteciendo en la comercialización de la miel. Además, resulta beneficioso ya que se logra controlar el origen del envase y su calidad. Precios bajos Por otro lado, el apicultor lamentó que los precios se mantengan bajos. Ya que "si bien se movió el dólar los apicultores no nos hemos visto beneficiados hasta el momento, salvo que tengamos algún embarque que con el tiempo de cambio nos favorecería", expresó. La última zafra Por último, Sack dijo que la última zafra fue regular, con rindes de 15 kilos y "en algunos casos un poco menos", detalló. Y explicó que "un número aceptable sería el de 30 kilos, pero en estos últimos años con un clima que nos ha resultado adverso, hemos promediado alrededor de 20 kilos, rinde que nos ha perjudicado", lamentó.