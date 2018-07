Límites a la provisión: Advierten sobre restricciones en la venta de combustible

Tras el acuerdo que el Gobierno implementó a fines de mayo con las petroleras para moderar los aumentos de precios de los combustibles, casi todas las empresas empezaron a restringir las ventas mediante el establecimiento de cupos al canal minorista (estaciones de servicio) y restricciones al mayorista (el que abastece al agro, el transporte y grandes empresas), según relataron clientes, cámaras empresarias y diversas fuentes del sector petrolero al diarioSin embargo, el ministro de Energía, Javier Iguacel , lo negó: "Desmiento que haya restricción; las refinerías tienen suficiente producción para abastecer el mercado", afirmó.Según los dueños de estaciones de servicio, los límites al suministro fueron aplicados principalmente por Shell y Axion y se registran, en especial, en las provincias.La petrolera bajo control estatal YPF, que tiene más del 50% del mercado, no aplica restricciones al canal minorista. Sin embargo, según la lógica que suele seguir el mercado, es posible que el menor volumen disponible termine por sobrecargar la demanda sobre esa empresa."El tema aún no afecta a nivel nacional. Me reportaron que empezó a haber cupos en Shell y en Axion. Esto es un retroceso; era un tema superado para nosotros. Vemos con mucho desagrado que se vuelva a aplicar un sistema de cupos", lamentó Carlos Gold, presidente de Cecha, la confederación que reúne a estaciones de servicio de todo el país.Un documento de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) sostiene que el atraso en los precios de los combustibles es del 23,4% en la nafta súper y del 25,4% en el caso de la premium. Para hacer esa cuenta, la entidad tomó en consideración el precio que alcanzó el petróleo Brent, la cotización del dólar, los precios internos de los biocombustibles y los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.Se calcula que un 80% del precio de los combustibles se forma con el costo internacional del petróleo crudo.En el caso del gasoil base, el atraso calculado es del 27,8%, y para el premium, del 23,4%. Esas cifras explican por qué las restricciones en la oferta afectan más a ese combustible.