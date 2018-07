Redrado: "Argentina está caminando por un estrecho desfiladero económico"

El economista y expresidente del Banco Central Martín Redrado sostuvo que "Argentina está caminando por un estrecho desfiladero económico", por lo que el Gobierno debe ser más "ambicioso y plantear un esquema superador", que incluya un fuerte programa antiinflacionario.



En diálogo con radio Mitre Redrado advirtió que "Argentina está caminando por un estrecho desfiladero económico. De un lado está el abismo y del otro está lleno de piedras".



"Debemos ser más ambiciosos y plantear un esquema superador. El esquema actual que tenemos con el Fondo Monetario nos llama a un ajuste clásico de nuestra economía con un apretón fiscal, con una fuerte devaluación y una altísima tasa de interés", planteó.



"No nos podemos quedar en eso, el planteo debe ser el planteo de un programa consistente anti inflacionario donde vaya bajando la nominalidad de las principales variables que maneja el gobierno a tres años vista", consideró el economista.



En ese sentido, señaló que además debería "fijar un sendero descendente que ponga la inflación de manera razonable y consistente en línea. Y un programa de crecimiento que genere incentivos a aquellos que quieren invertir en Argentina y exportar más".



"De este programa hay que salir con dólares exportadores y de producción. Y no solamente dólar financieros", alertó.



Al ser consultado sobre si el programa gradual para bajar la inflación estaba fracasando, Redrado dijo: "El problema central es que han tenido un enfoque equivocado de metas de inflación. Se ha planteado un enfoque gradualista pero le has dado toda la responsabilidad al Banco Central".



"Central es la estabilización del tipo de cambio. La pregunta es cómo se hace eso. El Gobierno ha tomado un esquema que es utilizar la absorción de pesos y la creación de títulos en dólares que es ir pateando el problema para adelante", indicó al tiempo que sostuvo que "lo que ha fracasado es dejarle sólo al Banco Central la responsabilidad de bajar la inflación".



"Lo que necesitás es un programa macroeconómico consistente. Donde todos los botones que toca el Gobierno vayan hacia un mismo número y no a números dispersos", amplió.