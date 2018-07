El Gobierno modificó la escala de haberes del personal militar

Un gran sector del padrón militar quedó fuera del aumento del 15% en tres cuotas que se acordó para los integrantes de la Administración Pública Nacional.



Los ministros de Defensa, Oscar Aguad y de Hacienda, Nicolás Dujovne a través de la Resolución conjunta RESFC-2018-2-APN-MHA decidieron que sólo cobrarán ése 15% cuotificado los militares de bajas jerarquías (desde soldado voluntario hasta mayor). No hubo aplicación de cláusula gatillo, el mecanismo diseñado para evitar que el aumento de la inflación deteriore el poder adquisitivo.



La resolución aplica dos modificaciones a los coeficientes de los suplementos por "Responsabilidad jerárquica" y "Administración de material" que junto a las nuevas escalas salariales definidas para todas las jerarquías implica un aumento del haber del 8% (por debajo del 15 resuelto para los estatales) que alcanza a los grados restantes desde teniente coronel hasta general de división. Con esa corrección el Gobierno consigue un nuevo blanqueo del 3% de aquellas sumas en negro que inventó el ex ministro Domingo Cavallo en los 90 para otorgar mejoras salariales sin que alcanzaran el haber básico. El cálculo oficial dice que con el último blanqueo se ha llegado a un promedio del 70% de conceptos remunerativos.



La resolución de recomposición del haber, en su artículo 4 prevé a partir del 1°de julio y del 1°de agosto asignar dos montos fijos de 2.000 y 4.500 pesos "no bonificable y no acumulable" para el personal militar que se encuentre revistando en los grados de teniente coronel a general de división y sus equivalentes en las otras fuerzas.



La política salarial se completa con un bono -no remunerativo y no bonificable- por única vez de $2000 a percibir "con los haberes correspondientes al mes siguiente al de la firma de la presente Resolución".



La norma contó con la aprobación de los cuatro jefes militares, teniente general Bari del Valle Sosa (Estado Mayor Conjunto), teniente general Claudio Pasqualini (Ejército), almirante José Villán (Armada) y brigadier general Enrique Amrein (Fuerza Aérea) quienes según reza la resolución quedan excluidos de percibir los $2 mil del bono, publica Ámbito Financiero.