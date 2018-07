Vence la conciliación por despidos en Unilever: Hoy, última audiencia

Pasaron dos audiencias en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos. En ninguna se pudo avanzar en una solución: mientras el sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate, que representa a los 21 trabajadores despedidos de la planta de Unilever ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), continúa firme en el pedido de reincorporación, desde la empresa aducen "falta de competitividad" y argumentan la legalidad de los despidos.



En este clima hoy se llega al último día de la conciliación, plazo en el que Unilever debió reincorporar a los operarios despedidos, algunos de ellos con más de 30 años de antigüedad en la misma, al tiempo que desde el gremio se comprometieron a no realizar medidas de fuerzas que condicionen el normal funcionamiento de la planta del PIG.



Para las 10 fue programada la tercera reunión entre las partes, que como las anteriores estará coordinada por el titular de la oficina local de la Secretaría de Trabajo de la provincia, Ángel Cabezas. Pero las condiciones de uno y otro lado no cambiaron, al menos desde la formalidad, por lo que no existen fundadas expectativas para que la audiencia de esta mañana tenga un desenlace diferente al de las dos primeras.



Esto no quiere decir que no haya empleados despedidos que hayan acordado con la firma. De hecho, ElDía confirmó que son cinco los operarios que ya acordaron con Unilever su desvinculación, por lo que hoy en la última audiencia enmarcada en el plazo de la conciliación vigente ya no serán 21 los despedidos representados sino 16.



De no haber acuerdo entre las partes, y llegado el caso que no se haga uso del derecho de pedido de prórroga de la conciliación por cinco días hábiles, la Delegación de Trabajo local dará por finalizada su intervención en el conflicto laboral. Situación que dejaría a los 16 despedidos y al sindicato en condición de negociar la reincorporación sin la intermediación estatal.



Afuera de España 121 se espera que una importante columna de trabajadores nucleados en el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate se haga presente para hacer oír el reclamo. Desde el gremio que llegó a la planta productora de jabón en polvo ?entre otros tantos productos? hace ocho años, entienden que los despidos apuntan a "debilitar el gremio", que no son justificados y están dirigidos a quienes mantienen una relación cercana con el sindicato, entre ellos ex delegados.



Historial del conflicto



El 11 de junio, 21 trabajadores fueron despedidos de la fábrica. Uno de los delegados de la planta ubicada en el Parque Industrial, indicó que "21 compañeros fueron despedidos sin razón alguna, teniendo en cuenta de que la empresa es líder en el país e importa parte de su producción a países vecinos".



Para reclamar por la incorporación de sus compañeros dictaron "el cese de actividades y el estado de asamblea permanente".



En pocas horas, el sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate decidió parar por completo la producción hasta que no se reintegren a los despedidos.



Cuarenta y ocho horas después intervino la Secretaría de Trabajo y dictó la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días hábiles. Por esta definición fue que se normalizaron las actividades en la planta de Unilever en el Parque Industrial. La firma debió reincorporar a los trabajadores y el reclamo se levantó.En la primera audiencia de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la provincia no se llegó a buen puerto. La empresa del Parque Industrial se negó a reincorporar a los operarios despedidos. Ahora deberán continuar con la instancia de diálogo entre las partes. (El Día)