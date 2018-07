El Ventilador: la odisea de comprar o alquilar

Ley de alquileres

Conseguir un lugar donde vivir siempre ha sido un desvelo para los argentinos, y en Paraná, no es la excepción. Puede ser que con el paso del tiempo las prioridades o las tendencias hayan sufrido modificaciones, pero aun así, para la gran mayoría, el techo -propio o alquilado- constituye una necesidad innegable y un derecho al que muchas veces, resulta complejo acceder.Cómo suele pasar cada vez que la coyuntura económica no acompaña, hoy, el sueño de comprar una vivienda aparece cada vez más lejano por encontrarse relacionado directamente con los vaivenes de la economía: la escalada inflacionaria, el incremento de las unidades, las condiciones e intereses de los créditos hipotecarios, el valor del dólar y la escasa o nula capacidad de ahorro...Así las cosas, alquilar aparece como una opción válida para un porcentaje importante de la población, o en algunos casos, la única salida posible.Sin embargo buscar un lugar para vivir en Paraná suele ser una tarea muy estresante: recorrer las páginas de clasificados, buscar en diversos sitios de Internet, llamar a las inmobiliarias, recorrer casas comparando la relación precio/ tamaño/ubicación y avisar a todos los conocidos por si saben de algo que pueda encajar con "necesidades y posibilidades".Según datos estadísticos, actualmente en Argentina, son más de 7 millones las personas que alquilan, eso multiplicado por los habitantes del hogar. De esos sondeos se desprende también que entre el 35 y el 55% del sueldo de un trabajador, dependiendo de la provincia, se destina a pagar el alquiler.Un rol siempre polémico en estas transacciones ha sido el de los intermediarios.Desde el Colegio de Corredores Públicos de la provincia, afirman que "no representan a ninguna de las dos partes", sino que son quienes unen voluntades, generando el equilibrio para que se concreten negocios justos.Mientras tanto, desde el sector de los inquilinos, vienen planteando desde hace tiempo la idea de una regulación que mejore las condiciones y la calidad del alquiler. Los promotores de estas leyes aseguran que comprar, vender y sobre todo alquilar de manera más justa es posible y necesario.El nuevo Código Civil y Comercial, vigente en nuestro país desde el 1 de agosto de 2015, establece una serie de modificaciones a la legislación sobre alquileres.La norma fija cuatro cuestiones medulares: la duración del contrato, los depósitos para ingresar a la vivienda, la presentación de garantías y la indexación o actualización de los precios.En 2016, la Federación de Inquilinos Nacional presentó en el Senado de la Nación un proyecto de Ley de Alquileres con una serie de modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. Esta iniciativa recoge gran parte de los reclamos de los inquilinos, y plantea reducir el desequilibrio entre las partes en una relación contractual.El proyecto en cuestión fue discutido durante todo 2016 en distintas reuniones de comisión del Senado, se introdujeron modificaciones y se aprobó por unanimidad en noviembre de ese año. Desde entonces, se aguarda la sanción definitiva en la Cámara de Diputados.El punto más importante del proyecto plantea que los aumentos sean anuales, no semestrales, y que estén fijados por un índice promedio entre inflación y la variación salarial.Otra modificación propuesta está vinculada con la ampliación del plazo mínimo del contrato, de dos a tres años.Además establece que 60 días antes de la finalización del contrato, las partes deben reunirse y acordar las condiciones de la renovación. De no llegar a un acuerdo, el inquilino tiene tiempo para mudarse a otra propiedad. El proyecto también busca reducir el depósito en garantía a un mes de alquiler. Finalmente, el punto más resistido, busca establecer que la comisión del intermediario o inmobiliaria la pague el propietario y no el inquilino.Si bien en nuestra provincia, el Movimiento de Inquilinos Organizados se encuentra desactivado, existen distintos actores que están trabajando en la temática y proponen que la Legislatura entrerriana también se ocupe de legislar y actualizar las normas que rigen el mercado inmobiliario.Sin embargo, desde el Colegio que nuclea a las Inmobiliarias de la provincia, la visión es bastante diferente: aseguran que prácticamente no existe conflictividad entre inquilinos y propietarios y que no es conveniente que el Estado intente legislar sobre una contratación privada, en la que son las partes las que deben negociar y ponerse de acuerdo.El debate de este martes encongregó voces del sector inmobiliario, de la abogacía, de Defensa al Consumidor, del gremialismo. También brindaron su aporte al tema estudiantes universitarios y periodistas.

Hay un desfasaje con lo que puede alquilar una persona y los valores que se manejan

La periodista Claudia Yauck

, consideró que "todos hemos visto como nuestros padres han llegado a la casa propia con mucho esfuerzo. Las nuevas generaciones están planteando el tema desde otro lugar, ya que hay nuevos desafíos: la casa propia, la urbanización, el acceso, los créditos y la posibilidad de concretarlos. Creo también que en el tema alquiler hay un desfasaje con lo que puede alquilar una persona y los valores que se manejan. Por otra parte, hay gente que ya no decide construir por una cuestión económica".

El problema es cuando uno tiene condiciones abusivas en el alquiler

el periodista Sebastián Martínez

Por su parte,dijo que "sabemos que tener la casa propia te permite hacer arreglos y otras cuestiones. Si uno alquila una vivienda siente que tira el dinero hasta cuando pinta una habitación. El problema creo que es cuando uno tiene condiciones abusivas en el alquiler: cuando el inquilino debe pagar dos meses de comisión, un mes y medio de adelanto, expensas y demás, se hace inaccesible, mucho más para los jóvenes"."El PROCREAR fue una buena medida del gobierno anterior, pero todo tiene su límite, no podemos dejar todo en manos del Estado porque no le da la capacidad. Hay un déficit habitacional enorme", agregó.

Cuando uno es inquilino hace muchas mudanzas a lo largo de su vida

El panelista Mariano Kohan

"En Paraná hay un déficit de inversión, hay poca oferta, por eso los precios de los alquileres son tan altos"

El periodista Gustavo Sánchez Romero

, señaló que "los alquileres, el andar con las valijas, la mudanza, el ver dónde uno termina, es la segunda situación más estresante que puede afrontar una persona después del fallecimiento de un ser querido. Cuando uno es inquilino hace muchas mudanzas a lo largo de su vida"., manifestó que "la casa propia es un activo inmovilizado: es el dinero que vos disponés un mes y no lo podés tocar.".Asimismo, dijo que ". El excedente de nuestra ciudad se está yendo a Santa Fe o Rosario. En Entre Ríos hay un déficit habitacional de entre 300 y 400 mil viviendas".

El sueño de la casa propia para los argentinos es una pauta cultural

José María Amándola, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos

la panelista Ana Tepsich

"Lo que complica a un inquilino es que se suman muchos gastos"

Nicolás Lorenzón, corredor inmobiliario

, definió que el "sueño de la casa propia" para "los latinos y mucho más para los argentinos, es una pauta cultural, algo que traemos de raíz. Nos enseñaban nuestros abuelos inmigrantes, que nos aseguráramos nuestra casa y una renta para vivir en la vejez. Esto se ha trasladado, hasta mi generación, seguro. Las pautas culturales no se manejan con la lógica de la economía"."En el Colegio de Corredores Inmobiliarios tenemos un centro de mediación. Desde Defensa al Consumidor, todos los casos de conflictos con alquileres nos los mandan a nosotros, hasta el momento hemos resuelto todos los casos y los hemos asesorado de forma gratuita", puso relevancia Armándola.Consultado respecto de los precios de los alquileres, Armándola expresó: "".Ante la consulta de, respecto de las actualizaciones de los alquileres, que preguntó si las mismas son semestrales o anuales, Armándola apuntó: "Son anuales, en general, pero no se calculan como actualización. El contrato se hace por dos años. Se alquila por una suma fija, pagadero en una suma por los primeros doce meses, y otra suma por los restantes doce meses. Se calcula por las paritarias"., indicó que "cuando una persona está interesada en alquilar una propiedad nosotros la orientamos respecto a lo que cuesta en el mercado.".Además, dijo que ". Este último punto muchas veces las inmobiliarias lo financiamos en dos o tres cuotas para que puedan acceder. En muchos casos los propietarios vienen con una idea, con un precio en la cabeza, y ponen ese precio del alquiler".Asimismo, manifestó que "".

La reforma del Código Civil nueva establece todas las obligaciones salvo el precio, que se pacta libremente

Raúl Avero, abogado y corredor inmobiliario

Proponen crear la "Defensoría del Inquilino"

Francisco Garcilazo, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Paraná

la periodista Luz Alcain

se refirió a las normas que rigen las locaciones urbanas, que "son de orden público. Antes de la reforma del Código Civil había una ley de alquileres urbanos que establecía parámetros mínimos, que se ha modificado poco con la reforma del Código Civil nueva, ha unificado todas las locaciones y establece por ejemplo los plazos mínimos y máximos de las locaciones, establece casi todas las obligaciones, salvo el precio que se pacta libremente"., promueve la creación de la Oficina del Inquilino en el ámbito municipal. "".Para el integrante de ATE, la comisión siempre la paga el inquilino y la inmobiliaria `trabaja` para el dueño de la propiedad. A esa comisión la tendría que pagar el dueño de la propiedad, a esto se lo está discutiendo a nivel país y ya es ley en la Ciudad de Buenos Aires. Además, "".Avero aseveró que es "bastante crítico" respecto de "las oficinas de defensa del inquilino" ya que existen normas jurídicas, y ante casos de asesoramiento estamos los abogados. Hay mediación obligatoria en algunos caso, para los casos civiles y hay oralismo, por lo cual, a las oficinas de defensa del inquilino, no le veo efecto práctico. Incluso el Colegio de Abogados tiene asesoramiento gratuito para tales casos. Los abogados somos los profesionales adecuados para el asesoramiento"."No estoy de acuerdo con Avero, ya que hoy en día, en la práctica no pasa eso.", marcó Garcilazo."Los inquilinos cargan con todo, son los que tienen que dar cuenta de las garantías, de hacer los depósitos, de arreglar el lugar, dejándolo en condiciones. Así lo exhiben los testimonios que podemos escuchar a diario", planteó", aseveró Avero.

Hoy hay una enorme cobertura con oficinas de Defensa al Consumidor en la provincia

Fernán Poidomani, desde Defensa del Consumidor de la provincia

, comentó que se trabaja con un marco general que es la Ley de Defensa del Consumidor que no solo incluye el tema inmobiliario, sino también con la intermediación en general."."Cuando empezamos a trabajar en Defensa al Consumidor, hace quince años, había en la provincia cinco personas en toda la provincia, procesando 25 causas por mes. Eso se trabajó y se logró instalar 23 oficinas y hoy hay una cobertura enorme en Entre Ríos.. No es que los problemas dejaron de existir, sino que se resuelven", manifestó.

Tenemos reclamos por cláusulas abusivas, falta de información y publicidad engañosa y se aplica la Ley de Defensa al Consumidor

Gabriel Vargas, presidente de la Asociación de Defensa de Consumidores de Entre Ríos

"El dinero para alquilar no alcanza"

Alejandra Gervasoni, secretaria de jubilados de AGMER

La experiencia del P.R.O.C.R.E.A.R

Victoria Vivanco, adjudicataria del PROCREAR

La situación de los estudiantes a la hora de alquilar un departamento

Luna Badaracco, consejera de la UNER

Aitor Vuoto, consejero de la Uner e integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación

, entendió que "la asociación civil que represento tiene por fin la difusión de los derechos de los consumidores y usuarios. También estamos encargados de analizar y recibir reclamos dentro de ese marco general que establece la ley de Defensa al Consumidor. Recibimos denuncias y la canalizamos al organismo de Defensa del Consumidor de la provincia y de las municipalidades, requiriéndoles a las autoridades, la aplicación de las normas protectoras cuando algún derecho del consumidor, en esa relación de consumo, se vea cercenada"."., indicó que "el 35% de los docentes alquila y a la hora de renovar contrato se hace imposible."."Creo que es necesario que el gobierno convoque a reabrir paritarias y a un aumento salarial de emergencia, porque es imposible acceder a un alquiler y más aún a una casa propia con estos números", dijo., relató que "impulsamos un reclamo y surgió el PROCREAR Complementario. Fue una unión de varias personas comunes sin ningún tipo de reclamo político, con el solo fin de poder terminar nuestra casa".Contó que ""., explicó que ". Hay estudiantes que deben cursar su carrera en otra ciudad: tienen gasto de transporte, de materiales de estudio, de departamento"."Hay una desregulación muy grande respecto a cuáles son las tasas, los precios de los alquileres. Esto significa que", agregó., contó que; lo hemos vivido. Las inmobiliarias fijan los precios, las tasas y salen perjudicados todos los que alquilamos.".

El alquiler es un tema crucial para aquel chico que viene del interior

Eloy González Calderón

, señaló que "el alquiler es un tema crucial para aquel chico que viene del interior, ya que no es un problema que generalmente tengan aquellos que viven en Paraná.".